Prechod Daimler Trucks na autá s nulovými emisiami zredukuje pracovné miesta

Prechod nemeckého výrobcu nákladných áut Daimler Trucks na vozidlá s nulovými emisiami povedie do roku 2033 k stratám pracovných miest v nemeckých závodoch. Uviedol to predseda predstavenstva Martin Daum.

Dodal však, že tento prechod bude postupný a pracovné miesta sa budú rušiť prostredníctvom odchodu do dôchodku a dobrovoľných odchodov. "Toto nie je žiadna revolúcia, ktorá prichádza cez noc, toto je evolúcia," povedal Daum novinárom počas konferenčného hovoru.

Elektrické vozidlá majú oveľa menej pohyblivých súčiastok ako tradičné spaľovacie motory. A vzhľadom na to sa očakáva, že ich továrne na motory časom zamestnajú oveľa menej ľudí.

Na otázku, aké dôsledky budú mať prísnejšie ciele v oblasti redukcie emisií oxidu uhličitého (CO2) v Európskej únii na závody Daimler Trucks na výrobu motorov, Daum uviedol, že do roku 2033 budú mať o tisíce pracovníkov menej. Nespresnil však, koľko pracovných miest by to malo ovplyvniť, ale továrne na výrobu motorov a ich komponentov spoločnosti Daimler Trucks v Nemecku v súčasnosti zamestnávajú zhruba 14.000 ľudí.

"Nejde však o žiadnu katastrofu. Môžeme využiť demografické zmeny a dobrovoľné odchody. Nebudeme mať žiadne nútené prepúšťanie," poznamenal.

Daimler vo štvrtok (25. 2.) informoval, že vo 4. štvrťroku 2020 zaznamenal oživenie dopytu po nákladných vozidlách, najmä v Severnej Amerike a Európe. Za tri mesiace do konca decembra predal 121.000 kusov áut, čo je takmer dvojnásobok oproti 2. štvrťroku 2020, keď jeho odbyt zasiahla pandémia nového koronavírusu.

V súčasnom roku 2021 predpovedá Daimler Trucks výrazne vyššie príjmy ako v roku 2020.