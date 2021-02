Spaľovne a cementárne sú ochotné zneškodniť nebezpečný odpad z testovania

dnes 11:46 -

Spaľovne a cementárne sú ochotné pomôcť zneškodniť nebezpečný biologický odpad z testovania na ochorenie COVID-19. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a tiež riaditeľ Zväzu výrobcov cementu (ZVC) SR Rudolf Mackovič.

"Ministerstvo uskutočnilo zmenu legislatívy a preto mohlo začať s vydávaním poverenia prioritne pre spaľovne odpadov. Niektoré z nich prisľúbili bezplatne zneškodňovať tento nebezpečný odpad," uviedol odbor komunikácie. Dodal, že ide o dve prevádzky - spaľovňu odpadov Kokšov-Bakša, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Kosit a spaľovňa v Bratislave spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Mackovič tvrdí, že MŽP na online stretnutí minulý týždeň dostalo za úlohu zadefinovať prepravu odpadu cez firmy s potrebnými povoleniami a zaistiť požadovanú formu balenia odpadu. "Nebavíme sa len o malých plastových matriciach antigénových testov, ale aj o jednorazových plášťoch či gumovej obuvi," poznamenal Mackovič.

Envirorezort hovorí, že preprava nebezpečného odpadu sa riadi platnou legislatívou. To znamená, že musí byť vykonaná dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú medzinárodným zmluvám o preprave takého odpadu. Zoznam jednotlivých dopravcov a evidenciu osôb spôsobilých prepravovať nebezpečný odpad vedú okresné úrady. Tie udeľujú podľa neho registráciu a súhlas. Balenie tiež musí spĺňať legislatívne požiadavky tak, aby sa zabezpečila ochrana zdravia ľudí a životného prostredia. Spoločnosť OLO bude podľa MŽP zároveň poverená aj prepravou odpadu do svojho zariadenia.

Biologický odpad z testovania majú prioritne zneškodňovať spaľovne. Ak by kapacitne nestačili, využijú sa aj služby cementární, uvádza MŽP. Mackovič hovorí, že cementárne si musia prejsť možnosti "v rámci podávania materiálu baleného do určitých rozmerov a jeho následného podávania existujúcimi linkami do rotačnej pece, kde teploty viac ako dvojnásobne prekračujú teplotu 700 stupňov Celzia požadovanú epidemiológmi". "Predpokladaná pripravenosť cementárov na zhodnocovanie tohto materiálu je druhá polovica apríla," povedal Mackovič.

Dodal, že by sa malo zorganizovať aj druhé rokovanie o konkrétnych podmienkach uskutočnenia energetického zhodnotenia nebezpečného biologického odpadu.