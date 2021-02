Od vypuknutia pandémie prešiel skoro rok a my nemáme žiadnu aplikáciu

dnes 12:01 -

Od vypuknutia pandémie nového koronavírusu uplynul takmer rok a vláda nebola schopná vytvoriť ani jednu aplikáciu, ktorá by pomohla v dohľadávaní kontaktov a dodržiavaní karantény. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši. Dodal, že sme jedna z mála krajín, ktorá nemá funkčnú aplikáciu. Nerozumie, prečo sa má pripravovať nová aplikácia, ak sme ju už vyvíjali pred letom 2020. Upozornil, že Európska komisia sa snaží pospájať jednotlivé aplikácie, aby pomohli občanom, ktorí cestujú v rámci EÚ.

Vo svete sa podľa Rašiho používajú dva typy aplikácií, a to eRúško a eKaranténa. Aplikácia eRúško slúži na dohľadávanie kontaktov, má upozorniť, ak sa človek stretol s osobou pozitívnou na nový koronavírus. Aplikácia eKaranténa má slúžiť na to, aby štát vedel kontrolovať dodržiavanie nariadenej karantény z dôvodu nakazenia alebo po prekročení hranice.

Vzhľadom na to, že už minulý rok sa hovorilo o vývoji aplikácií, Raši nerozumie, prečo by sa mala vytvárať nová, ak sa do predchádzajúcej investovali státisíce eur. Aplikáciu eKaranténa chce pripraviť minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) do konca apríla, čo skritizoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Raši si myslí, že aj toto svedčí o zlyhávaní pri riadení koronakrízy.

Pýta sa preto, prečo sa od leta vláda neposunula v tvorbe aplikácií a ako chcú dosiahnuť, aby si ich stiahlo čo najviac ľudí. Raši predpokladá, že aplikáciu si stiahne veľké množstvo ľudí tam, kde panuje dôvera občanov voči vláde a jej opatreniam.

Poslanec tiež upozornil, že ústredný krízový štáb mal v decembri 2020 povedať, že aplikáciu eRúško nemá ministerstvo investícií vyvíjať, lebo je nepotrebná, keďže by ju muselo mať nainštalovanú 60 percent ľudí.

Sulík v stredu (24. 2.) uviedol, že eKaranténa by mohla byť hotová do konca apríla, čo sa Matovičovi zdá neskoro. Prevádzkovať by ju malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) v stredu informovala, že aplikácia eRúško je po technickej stránke hotová a pripravená pre hygienikov. Dodala však, že ide len o jeden z doplnkových nástrojov v boji proti pandémii.