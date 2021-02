dnes 11:46 -

Vyjadrenie: Reakcia Ministerstva financií SR na medializované informácie ohľadne dane z nehnuteľnostíBratislava 25. februára (TASR) - Ministerstvo financií SR sa dôrazne ohradzuje voči zavádzajúcim domnienkam redaktora Trendu Branislava Tomu, ktoré sú v jeho komentári pod názvom DPH nás už raz spasila, ale vláda hľadá iného mesiáša. Jeho tvrdenie, že dôsledkom zmien v dani z nehnuteľností budú aj exekúcie chudobnejších dôchodcov, je hlboko nekorektné a patrí do kategórie šírenia poplašných správ.

Minister financií Eduard Heger sa už viackrát vyjadril, že daňová reforma vrátane zmien v dani z nehnuteľností žiadne takéto necitlivé zásahy do sociálnej štruktúry slovenskej spoločnosti neprinesie. Jej podstatou je podpora pracovnej aktivity, podnikania, tvorivosti, investícií, lebo to sú základné atribúty rastu životnej úrovne a kvality života našich občanov. Nie je to vyháňanie ľudí z ich domovov, ako sa to z neznámych dôvodov snaží navodiť redaktor B. Toma.

Ministerstvo financií ubezpečuje občanov, že pri akýchkoľvek daňových zmenách zohľadňuje sociálne aspekty a inak to nebude ani pri daňovej reforme.TASR o tom informoval Róbert Buček z tlačového odboru Ministerstva financií SR.