Bloomberg Markets: Kryptomeny sú stávkou na dystópiu, tvrdí Kenneth Rogoff

Zdroj: Bloomberg Finance

Foto: SITA/AP

dnes 9:12 -

Nancy Davisová z quadratic Capital Founder v rozhovore pre Bloomberg Markets uviedla, že podľa nej ľudia investujú do bitcoinu preto, lebo sa obávajú inflácie alebo straty hodnoty dolára. Ona sama je ale presvedčená, že zaistenie proti takémuto vývoju môžu slúžiť aj iné aktíva, sama do bitcoinu neinvestuje. Ken Rogoff nadviazal s tým, že to bol súkromný sektor, kto prišiel s používaním peňazí. Vlády následne začali ich používanie regulovať a prevzali nad nimi kontrolu.

Rogoff pripomenul, že záujem o bitcoin v ostatnom čase výrazne podporili ľudia ako Elon Musk. V konečnom dôsledku ale záleží na tom „čo to vlastne je a na čo slúži.“ Dnes síce podľa ekonóma existujú určité transakcie realizované v bitcoinoch, a to najmä tam, kde je obmedzený pohyb kapitálu, ale ekonóm je presvedčený, že kryptomena bude nakoniec regulovaná, hoci sa proti tomu môžu postaviť aj vplyvní ľudia. „Každá centrálna banka to sleduje, nikdy sa to nestane hlavným prostriedkom pre transakcie, centrálne banky to nedovolia, proste to nemá transparentnosť," myslí si ekonóm. „Nedovolia, aby množstvo transakcií prebiehalo tak, aby ich nevideli. Tak, aby nemohli vyberať dane, aby nemohli presadzovať zákony," uviedol ekonóm na margo svojho pohľadu na postoj vlád ku kryptomenám.



Centrálne banky ale môžu prísť s vlastnými digitálnymi menami, avšak ako to bude so súkromnými menami, je ťažké predpovedať. Môžu ich samozrejme používať ľudia pre ilegálne transakcie, ale na legálnej úrovni bude o ďalšom vývoji rozhodovať vláda, čo podľa ekonóma už ukazuje vývoj v Číne. Kryptomeny sú „stávkou na dystópiu“ dodal Rogoff.