Prezident USA chce riešiť nedostatok čipov cez exekutívny príkaz

Americký prezident Joe Biden podpíše v stredu exekutívny príkaz s cieľom riešiť súčasný celosvetový nedostatok čipov. Ten americké automobilky, ako aj ďalších výrobcov prinútil obmedziť produkciu a vyvolal obavy v Bielom dome aj v Kongrese.

Ako uviedli zdroje z americkej vlády, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, Biden v stredu vo večerných hodinách podpíše exekutívny príkaz, ktorý odštartuje trojmesačnú revíziu dodávateľských reťazcov pre štyri kritické produkty - čipy, veľkokapacitné batérie pre elektromobily, prvky vzácnych zemín a farmaceutické výrobky. Príkaz okrem toho nariadi revíziu šiestich citlivých sektorov. Ide o zbrojárstvo, zdravotníctvo, komunikačné technológie, dopravu, energetiku a produkciu potravín.

Nedostatok čipov spôsobuje najväčšie problémy automobilkám. Čo sa týka amerických, Ford nedávno oznámil, že nedostatok čipov môže jeho produkciu znížiť v 1. kvartáli o 20 % a General Motors informoval, že až do polovice marca bude časť produkcie v jeho závodoch v USA, Mexiku a Kanade odstavená a časť obmedzená. Až potom rozhodne firma o ďalších krokoch.

Americké firmy sa podľa Asociácie polovodičového priemyslu na celosvetovom predaji čipov podieľajú 47 %, v prípade produkcie je však ich podiel iba 12-percentný. Dôvodom je, že v minulých rokoch presunuli veľkú časť produkcie v rámci outsourcingu do zahraničia. Na porovnanie, v roku 1990 sa USA podieľali na globálnej výrobe čipov 37 %.

Bidenov exekutívny príkaz by mal riešiť aj otázku závislosti USA od Číny v prípade niektorých špecifických produktov, ako sú napríklad prvky vzácnych zemín. Tie sú dôležité vo viacerých sektoroch hospodárstva, vrátane automobilového a zbrojárskeho priemyslu, či pri výrobe zdravotníckych prístrojov a mobilných telefónov.

Iba minulý týždeň informoval britský denník The Financial Times, že podľa zdrojov z čínskeho priemyslu sa vládni predstavitelia zaujímali o informácie, do akej miery by prípadné vývozné reštrikcie zasiahli firmy v USA a Európe vrátane zbrojárskych podnikov. "Vláda chce vedieť, či by USA mali problém s výrobou lietadiel F-35, ak by Čína vývoz zastavila," citovali noviny jeden zo zdrojov.