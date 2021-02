Britskí maloobchodníci očakávajú vo februári strmý pokles predaja a prepúšťanie

dnes 15:01 -

Podľa údajov CBI sa index, ktorý mapuje vývoj maloobchodného predaja v Spojenom kráľovstve vo februári, síce zvýši na -45 bodov z januárového osemmesačného minima -50 bodov, ale jeho hodnota je stále nízka a signalizuje pokles predaja. Februárový výsledok zaostal aj za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali nárast indexu na -38 bodov.

A zároveň očakávania maloobchodníkov v marci, keď obchody, ktoré nepredávajú tzv. nevyhnutné položky, zostanú pre verejnosť aj naďalej zatvorené, klesli na -62 bodov, čo je najnižšia hodnota tohto ukazovateľa od začiatku prieskumov v roku 1983.

Ďalším znakom meniacich sa spotrebiteľských návykov počas lockdownu je nový rekord v oblasti internetového maloobchodného predaja.

Hlavný ekonóm CBI Ben Jones po zverejnení výsledkov skonštatoval, že pokiaľ budú pretrvávať obmedzenia, zostanú podmienky v maloobchode mimoriadne náročné.

Rekordný rast internetového predaja naznačuje, že investície maloobchodníkov do on-line platforiem a služieb click and collect (klikni a vyzdvihni) sa vyplácajú. Ale opätovné otvorenie obchodov po zmiernení reštrikcií už nestihne prísť dostatočne včas na to, aby ochránilo pracovné miesta v odvetí, dodal.

Prieskum totiž odhalil, že straty pracovných miest v maloobchode sa zrýchlili. Podľa údajov CBI zamestnanosť v distribučnom sektore ako celku, ktorý zahŕňa aj veľkoobchodníkov a predajcov automobilov, sa znižuje rekordným tempom.