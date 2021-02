Najvýkonnejšia ázijská ekonomika za rok 2020 by mohla tento rok rásť ešte rýchlejšie

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 9:48 -

Taiwan aktualizoval svoju predpoveď rastu na rok 2021 a predpokladá, že ekonomika v tomto roku by mohla expandovať najrýchlejším tempom za posledných sedem rokov, vďaka globálnemu dopytu po polovodičoch, ktorý zvyšuje vývoz z ostrova. Predpokladá sa, že ekonomika krajiny tento rok vzrastie o 4,64 % oproti predchádzajúcemu roku. Vyplýva to z údajov taiwanskej štatistickej kancelárie. Ak by sa scenár naplnil, Taiwan by dosiahol najrýchlejšiu expanziou od roku 2014. Predpokladaný rast na rok 2021 je vylepšením predchádzajúcej predpovede o 3,83 %.

Severoázijská ekonomika bola vlani najrýchlejšie rastúcou v Ázii, keď zasiahla pandémia Covid-19. Prvýkrát za posledných 30 rokov dokázal Taiwan rásť rýchlejšie ako Čína. „Určite za to vďačí najmä polovodičom," uviedol Gary Ng, ekonóm francúzskej investičnej banky Natixis pre CNBC. Poznamenal, že technologické výrobky tvoria viac ako polovicu celkového vývozu Taiwanu. Vývoz tovaru v roku 2020 vzrástol o 4,9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pretože opatrenia blokovania zamerané na potlačenie šírenia pandémie prinútili väčší počet ľudí pracovať a študovať na diaľku. To zase zvýšilo dopyt po elektronických produktoch, ako sú notebooky. Podľa prognózy sa rast vývozu tovaru z Taiwanu v roku 2021 takmer zdvojnásobí na 9,58 %.



Okrem exportu sa aj domáci dopyt Taiwanu držal lepšie než v mnohých iných ekonomikách, uviedol Ng. Dopad pandémie na spotrebu bol obmedzený vďaka skorému zásahu proti koronavírusu, zatiaľ čo vládne schémy pomohli stimulovať firmy k investovaniu, dodal ekonóm. Podľa údajov tchajwanského Centra pre kontrolu chorôb, Taiwan s populáciou viac ako 23 miliónov ľudí hlásil v nedeľu 942 potvrdených prípadov Covid-19 a deväť úmrtí.

„Ak dáme všetky tieto faktory dokopy, vidíme, že to podporilo Taiwan, aby sa stal v roku 2020 esom pre hospodársky rast. A myslím si, že sa v roku 2021 tiež dočkáme v zásade väčšieho prekvapenia," uviedol Ng. Nie je však pravdepodobné, že rast Taiwanu opäť predbehne Čínu, poznamenal.

Medzinárodný menový fond minulý mesiac uviedol, že čínsky rast tento rok vyskočí na 8,1 % z minuloročných 2,3 %, keďže druhá najväčšia ekonomika sveta má poriadny náskok pred ostatnými významnými ekonomikami, vrátane USA.