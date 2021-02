Rekordy na akciových trhoch signalizujú obnovu. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Rekordný prílev do akcií

Akciové trhy v tomto týždni zaznamenali rekordný prírastok kapitálu. Ide o najväčší týždenný prílev peňazí za posledných 20 rokov. Podľa zverejnených čísel Bank of America sa do amerických akcií nalialo z vreciek investorov 58 mld. USD. Do amerických akciových fondov pritieklo 36 mld. USD. Akciové fondy rozvíjajúcich sa ekonomík si pripísali rast kapitálu o 1,7 mld. a európsky prírastok zaznamenal len 600 mil. USD. Je pravdepodobné, že k týmto výsledkom dopomohli aj fiškálne stimuly v podobe jednorazových šekov.

Maloobchodné tržby prekvapili

Zverejnené maloobchodné tržby z USA prekvapili medzimesačným rastom 5,3 %. Výrazne sa tým prekonali očakávania trhu, ktoré boli na úrovni 1,2 %. Za daným výsledkom sa skrývajú štátne stimuly. Ešte v rámci decembrového balíčka podpory boli schválené jednorazové šeky vo výške 600 USD pre väčšinu Američanov. Čoskoro by malo byť schválené aj druhé kolo, v ktorom by sa výška šekov mala dostať až na úroveň 1 400 USD na osobu. Tieto „helikoptérové peniaze“ plnia svoj účel, keďže sa dostávajú do ekonomiky a pomáhajú maloobchodným predajcom. Je však potvrdené, že časť z nich skončí aj na finančnom trhu, Američania tak prilepšia svojmu investičnému portfóliu.

Inflácia a rokovanie o rozpočte

Nový týždeň prinesie len málo dôležitých dát, ktoré by výraznejšie ovplyvnili dianie na finančných trhoch. Za pozornosť bude stáť vývoj inflácie z eurozóny, ktorá naposledy prekvapila rastom na úrovni 0,9 %, pričom jadrová inflácia poskočila až na 1,4 %. Druhým sledovaným výsledkom bude rokovanie o americkom štátnom rozpočte. Dôležitý je nielen jeho budúcoročný objem, ale aj štruktúra.