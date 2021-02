Libra za 1,40 USD po prvý raz za takmer tri roky

Zdroj: CNBC

Britská libra dosiahla v piatok ráno 1,40 USD prvýkrát od apríla 2018. Dolár klesal v dôsledku slabých čísel z amerického trhu práce, zatiaľ čo libra reaguje pozitívne na jedinečný úspech britského očkovania proti vírusu Covid-19. Očakáva sa, že britský premiér Boris Johnson v pondelok vydá aktualizáciu vládneho plánu boja proti pandémii, ktorá by mohla zahŕňať mierne zmiernenie súčasných prísnych opatrení na blokovanie.

Index nákupných manažérov za február, ktorý kombinuje služby aj výrobnú činnosť, sa v piatok dostal na 49,8 bodu oproti januárovým 41,2. Akékoľvek číslo pod 50 predstavuje kontrakciu, ale tento mesiac bol oveľa miernejší, ako sa očakávalo.

Naopak, počiatočné údaje o nezamestnanosti v USA dosiahli minulý týždeň 861 000, podľa správy ministerstva práce to bola najvyššia mesačná úroveň a výrazne prevýšila odhad na úrovni 773 000, čo vyvolalo obavy z tempa oživenia v USA.

Libre sa v súčasnosti darí dobre, devízový stratég UBS Gaétan Péroux uviedol, že okrem toho, že je to mena, ktorá typicky dobre reaguje na reflačné prostredie, za podporou rastu sú aj dva domáce príbehy. „Po prvé, prípady ochorenia na COVID-19, hospitalizácie a úmrtia klesajú a plány na opätovné otvorenie ekonomiky v nie príliš vzdialenej budúcnosti sa upevňujú. Po druhé, trhy sa stále prispôsobujú skutočnosti, že je nepravdepodobné, že by Bank of England oznámila zavedenie záporných sadzieb, čo vedie k zúženiu rozdielov výnosov 10-ročných vládnych dlhopisov USA a Veľkej Británie,“ uviedol Péroux.

Libra v piatok ráno posilnila aj voči euru o 0,3 %.