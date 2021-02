Renault zaznamenal vlani rekordnú stratu vyše 8 miliárd eur

dnes 10:31 -

Renault informoval, že za rok 2020 dosiahol čistú stratu 8,01 miliardy eur. Rozsah straty tak prekonal očakávania analytikov, ktorí ju odhadovali na úrovni 7,4 miliardy eur.

Firma bola stratová už v predchádzajúcom roku, pričom strata vtedy dosiahla 141 miliónov eur. Vlani situáciu prudko zhoršila pandémia nového koronavírusu, v dôsledku ktorej musela automobilka dočasne zatvoriť závody a predajne. Vývoj za celý rok výrazne ovplyvnil 1. polrok, za ktorý zaznamenala spoločnosť stratu vyše 7 miliárd eur.

Prevádzková strata dosiahla vlani 2 miliardy eur. V roku 2019 zaznamenal Renault prevádzkový zisk na úrovni 2,11 miliardy eur.

Tržby klesli o 21,7 % na 43,47 miliardy eur. V prípade nezapočítania kurzových vplyvov zaznamenali tržby pokles o 18,2 %. V 2. polroku, keď sa situácia firmy čiastočne zlepšila, dosiahol pokles tržieb 8,9 %.

Za celý rok 2020 predala spoločnosť 2,95 milióna vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 21,3 %. Opäť boli výsledky za 2. polrok priaznivejšie než v prvých šiestich mesiacoch roka, keď pokles predaja dosiahol iba 6,8 %.

Šéf Renaultu Luca de Meo, ktorý vedenie firmy prevzal v júli minulého roka, po výsledkoch upozornil, že aj tento rok môže byť komplikovaný, keďže produkciu automobiliek v súčasnosti ovplyvňuje nedostatok čipov. "Zdá sa, že aj rok 2021 bude zložitý. Nevieme, akým smerom sa bude uberať kríza spojená s pandémiou a nevieme ani to, aký bude ďalší vývoj v súvislosti s nedostatkom čipov," povedal.

Renault očakáva, že problém súvisiaci s nedostatkom čipov môže kulminovať v 2. kvartáli. To by podľa firmy mohlo zredukovať jej tohtoročnú produkciu zhruba o 100.000 vozidiel.