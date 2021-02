V Bratislave ceny bytov naďalej porastú, prenájmy čaká mierne oživenie

Zdroj: Herrys

Napriek výrazným protipandemickým opatreniam, viacerým lockdownom i prepúšťaní na trhu práce sekundárny trh i ceny nehnuteľností vlani naďalej rástli. Vyššie ceny predaných nehnuteľností v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali aj v realitnej kancelárii HERRYS. Dôvodov je viacero. „K dispozícii je stále výhodné bankové financovanie, keďže priemerná úroková sadzba na hypotéky medziročne klesla o pol percenta. Ďalším dôvodom je stále obmedzená ponuka developerských projektov, ktoré niekoľko rokov nestíhajú pokryť dopyt,“ vysvetľuje Martin Marsina, partner realitnej kancelárie HERRYS.

Realitná kancelária síce zaznamenala približne rovnaký počet uzatvorených zmlúv, no ceny predaných nehnuteľností vlani vzrástli o 11 percent. Napriek situácii klienti svoje rozhodnutie neodložili, nakoľko očakávajú ďalší nárast cien. Až takmer 80 percent z predaných bytov na sekundárnom trhu predala realitná kancelária záujemcom pre ich vlastné bývanie. Typický kupujúci tejto bratislavskej realitnej kancelárie mal 38 rokov a priemerný vek predávajúceho bol vyšší o šesť rokov. Kupujúci prejavili záujem predovšetkým o trojizbové byty, kde RK zaznamenala o tretinu väčší záujem ako pred rokom. Druhou najčastejšou voľbou kupujúcich boli dvojizbové byty (28 percent). Necelú pätinu z predaných bytov tvorili v najväčšej realitnej kancelárii garsónky a jednoizbové byty. Každá desiata predaná nehnuteľnosť v hlavnom meste a okolí zas bola rodinným domom. Darilo sa aj stavbám mladším ako päť rokov, ktoré tvorili pätinu zo všetkých predajov realitnej kancelárie. Najobľúbenejšou lokalitou bol Ružinov (26 percent) nasledovaný Dúbravkou a Karlovou Vsou (18 percent) a Novým Mestom (16 percent).

Pri uzatváraní zmlúv zaregistrovali realitní makléri rôzne nálady kupujúcich. Ľudia sa rozhodovali čoraz častejšie ochrániť svoje úspory pred predpokladaným nárastom inflácie. „Viacerí klienti si vlani vybrali svoje peniaze z rôznych finančných produktov a presunuli ich do nehnuteľností,“ hovorí Martin Marsina. Novou početnou skupinou klientov realitnej kancelárie boli kupujúci, ktorí okrem kupovanej nehnuteľnosti zakladali rodičovský, prípadne súrodenecký byt. Bez nej by si vlastné bývanie nemohli dovoliť. „Dokonca sme oproti minulosti riešili viac prípadov, kedy do spoluvlastníctva kupovanej nehnuteľnosti vstúpili samotní rodičia alebo samotní rodičia si brali úver,“ dopĺňa Martin Marsina.





Už počas prvých týždňov nového roka je na trhu zreteľný záujem tak o prenájmy, ako aj o kúpu nehnuteľností. „V prípade kúpy očakávame, že stále bude dominovať kúpa pre vlastné bývanie. Rovnako ako vlani aj tento rok očakávame na sekundárnom trhu nižší záujem o nákup investičných bytov,“ hovorí Martin Marsina. V prvej polovici tohto roka budú pri predajoch doznievať trendy roka 2020 a teda ponuka bytov na predaj nebude stále vedieť pokryť dopyt záujemcov. Ceny pri kúpe nehnuteľností budú naďalej rásť.

Druhá polovica roka by mohla do hlavného mesta opäť prilákať študentov a zamestnancov firiem, čo by sa malo odraziť na vyššom dopyte po nájmoch. Samozrejme, všetko bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Pri prenájmoch sa môžu ceny v druhej polovici roka, respektíve na začiatku 2022, postupne vrátiť na úroveň, ktorú mali pred pandémiou. „Ponuka na prenájom v strednom a vyššom segmente je dnes v priemere o 10 percent lacnejšia ako pred rokom. V druhej polovici roka predpokladáme, že príchod ľudí do hlavného mesta akceleruje dopyt a ceny by sa mohli priblížiť tým spred marca 2020,“ uzatvára Martin Marsina.