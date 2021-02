Prednosti a slabiny: Dosiahne bitcoin cenu 1 milión dolárov?

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 9:38 -

Anthony Pompliano, spoluzakladateľ a partner spoločnosti Morgan Creek Digital Assets, uviedol, že bitcoiny by mohli do konca desaťročia atakovať cenovú hladinu 500 000 dolárov. Nakoniec by mohli dosiahnuť 1 milión dolárov za mincu, neuviedol však kedy. „Myslím si, že bitcoin nakoniec stúpne a stane sa globálnou rezervnou menou. Bude mať nakoniec oveľa väčšiu trhovú kapitalizáciu ako zlato,“ uviedol pre CNBC.

Bitcoin za posledných pár mesiacov prudko vzrástol a tento týždeň prvýkrát prekonal hranicu 50 000 dolárov. Prečo ten cenový rast? Je za tým hneď niekoľko faktorov. Na jednej strane je to záujem zo strany inštitucionálnych a retailových investorov. Veľké spoločnosti sa tiež viac zaujímajú o kryptomeny ako je na príklad Square či Tesla. Globálne centrálne banky medzitým uvoľňovali menovú politiku napríklad znižovaním úrokových sadzieb a nákupom aktív prostredníctvom takzvaného programu kvantitatívneho uvoľňovania. Tieto kroky majú zmierniť dopady pandémie. „Boli vytlačené bilióny dolárov a všetci od jednotlivcov po finančné inštitúcie a korporácie behali po celom svete a hľadali najlepší spôsob ochrany svojej kúpnej sily, nakoniec sa rozhodli, že zvolia bitcoin," uviedol Pompliano.



Predpoveď tohto bitcoinového býka, že bitcoin by mohol dosiahnuť 1 milión dolárov, je založená na niekoľkých faktoroch, vrátane obmedzeného množstva kryptomeny na 21 miliónov mincí, ako aj decentralizovanej povahy technológie. Neexistuje žiadny ústredný orgán ako centrálna banka, ktorá by mala bitcoiny pod kontrolou. Namiesto toho je takzvaná bitcoinová sieť tvorená ťažiarmi, ktorí spracúvajú transakcie. Prevádzkujú obrovské množstvo špecializovaných počítačov potrebných na ťažbu bitcoinov. Pretože existuje veľa rôznych ťažiarov, sieť nemôže ovládať žiadna entita. A pretože počítače, ktoré používajú, sú často veľmi výkonnými strojmi, hovorí sa, že táto sieť je jednou z najsilnejších počítačových sietí na svete.





„Čím viac ľudí prichádza na trh, tým väčšia je likvidita. Pretože je viac likvidity, je viac užitočnosti. A viac užitočnosti znamená väčšiu stabilitu ceny,“ uviedol Pompliano. „Ak sa zamyslíte nad touto internetovou ekonomikou, neexistuje žiadna natívna mena... Bitcoin nakoniec zaujme toto miesto v kráľovstve globálnej rezervnej meny generácie internetu."

V januári JPMorgan vydala poznámku pre klientov, kde uviedla „teoretický“ dlhodobý cenový cieľ pre bitcoiny 146 000 dolárov, pretože bitcoiny začínajú konkurovať zlatu. Zlato je všeobecne akceptované ako aktívum „bezpečného prístavu“, kam sa investori presúvajú v čase politických nepokojov alebo turbulencií na finančných trhoch. Bitcoin si teraz začína vytvárať takúto reputáciu. „Bitcoin súťaží s tradičným zlatom, bitcoin je forma digitálneho zlata," uviedol Nikolaos Panigirtzoglou, stratég pre globálne trhy v JPMorgan, pre CNBC. Dodal, že hodnota zlata v súkromnom sektore, výlučne na účely investícií, sa pohybuje okolo 2,7 bilióna dolárov. Aby to trhová kapitalizácia bitcoinu dosiahla, bolo by potrebné dosiahnuť cenu okolo 146 000 dolárov za žetón.

Všetko má svoje pre aj proti. Najväčšou slabinou bitcoinu je kolísavosť ceny. Panigirtzoglou uviedol, že bitcoin má „päťkrát vyššiu volatilitu ako zlato“. Kľúčom k volatilite bitcoinu na úrovni zlata je jeho inštitucionálne prijatie, uviedol stratég JPMorgan. „Čím rýchlejšie bude tempo prijímania bitcoinu zo strany inštitúcií, tým rýchlejšie bude prebiehať konvergencia volatility,“ uviedol. Súčasná rally je ešte spájaná s rizikom. Aj keď bola čiastočne pod taktovkou inštitucionálnych investorov, retailová účasť bola tiež vysoká. „Najväčším rizikom je to, že impulz, ktorý sme videli za posledné mesiace, od tohto momentu podstatne spomalí," uviedol Panigirtzoglou. „Najmä pri opätovnom otvorení ekonomík sa ľudia vrátia do kancelárií a budú mať menej času na obchodovanie z domu a v dôsledku toho sa spomalí impulz zo strany retailových hráčov,“ dodal.