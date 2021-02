Tower Semiconductor investuje 150 miliónov USD do zvýšenia výroby čipov

dnes 20:16 -

Izraelská spoločnosť Tower Semiconductor plánuje investovať ďalších 150 miliónov USD (124,38 milióna eur) do zvýšenia výroby čipov. Informovala o tom v stredu. Uviedla tiež, že očakáva rekordné príjmy vzhľadom na veľký dopyt po čipoch.

Výrobcovia čipov na celom svete zaznamenali prudký nárast dopytu, pretože ekonomiky sa zotavujú z pandémie rýchlejšie, ako sa pôvodne očakávalo. Nedostatok čipov hlásia viaceré odvetvia, napríklad automobilový priemysel.

Spoločnosť Tower, ktorá sa špecializuje na analógové čipy používané v automobiloch, v senzoroch v zdravotníctve aj v energetike, spresnila, že investuje do výrobných zariadení vo svojich závodoch v Izraeli, v americkom Texase a v Japonsku. To podľa nej začne mať vplyv na príjmy už v druhej polovici roka 2021, naplno by sa zvýšenie produkcie malo prejaviť v priebehu 1. štvrťroka 2022.

Spoločnosť, ktorá sa predtým volala TowerJazz, dosiahla vo 4. štvrťroku 2020 po prepočítaní na akciu zisk 29 centov, čo bol strmý nárast z 19 centov/akcia o rok skôr. Jej tržby pritom vzrástli o 11 % na 345 miliónov USD a tzv. organické tržby stúpli o 17 %.

Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, predpovedali Toweru vo 4. kvartáli zisk 29 centov na akciu a tržby 340,9 milióna USD.

V aktuálnom 1. štvrťroku počíta izraelská firma s tržbami o 5 % nad alebo pod úrovňou 345 miliónov USD. Analytici odhadujú jej tržby za 1. kvartál 2021 vo výške 330 miliónov USD.