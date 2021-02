Ak chceme prilákať inovátorov, musíme im vytvoriť kreatívne prostredie

dnes 19:01 -

Digitalizácia a robotizácia je budúcnosťou stredoeurópskeho regiónu a jeho priemyslu, zhodli sa predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na stredajšej diskusii v Krakove zameranej na digitálnu éru pri príležitosti 30. výročia založenia tohto zoskupenia.

Slovenský premiér Igor Matovič (OĽANO) uviedol, že prilákať investorov a inovátorov zo zahraničia do regiónu strednej Európy nie je jednoduché, keďže ľudia pracujúci v digitálnom odvetví môžu pracovať z rôznych kútov sveta, pričom mnohí z nich chcú žiť v blízkosti pláží.

"Myslím si, že musíme urobiť z našich krajín veľmi dobré miesta na život. Čo sa týka Slovenska, v posledných rokoch sme boli veľmi skorumpovanou krajinou. Musíme ju vyčistiť od korupcie, musíme vytvoriť prostredie, kde si ľudia budú rovní pred zákonom (...). Je potrebné vytvoriť pre nich kreatívne a poctivé prostredie," povedal.

Český premiér Andrej Babiš uviedol, že vlády krajín V4 by mali podporovať tamojšie startupy. Poznamenal, že v regióne je veľa mladých šikovných ľudí, ktorí podľa neho "neležia na pláži", ale tvrdo pracujú, aby boli úspešní. Súhlasí so svojimi kolegami, že vyšehradský región je dobrý región pre investorov, pričom by sa jednotlivé krajiny mali snažiť ich aj v regióne udržať. Navrhol vytvoriť pre mladých ľudí miesta po vzore amerického Silicon Valley.

Predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki si myslí, že v súčasnosti je vhodná doba na digitalizáciu rôznych procesov. V tejto súvislosti spomenul, že 20 percent prostriedkov z európskeho ozdravného fondu po koronakríze pôjde na digitalizáciu, z čoho má prospech aj V4. Zdôraznil, že digitálna éra zvýši konkurencieschopnosť podnikov z krajín V4, pričom verí, že "digitálna éra bude érou úspechu".

Diskusia, ktorú moderovala vysoká predstaviteľka poľskej vlády pre technológie Justyna Orlowská, bola zameraná aj na tvorbu hier. Maďarský premiér Viktor Orbán v tejto súvislosti uviedol, že hry považuje za dobrý nástroj, prostredníctvom ktorého možno mladej generácii komunikovať aj veľmi dôležité témy.

Do diskusie sa prostredníctvom telemosta zapojili aj úspešní podnikatelia z krajín V4, ktorí založili spoločnosti zaoberajúce sa vývojom hier. Slovensko zastupoval spoluzakladateľ firmy Pixel Federation Šimon Šicko, ktorý poukázal na potrebu podpory tohto odvetvia, ako aj vzdelávania detí s dôrazom na rozvíjanie kritického myslenia a kreativity.