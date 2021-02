Vyskúšajte to! Na súčasných trhoch nedáva nič zmysel, ale je to zábava

Zdroj: MorningPorridge

Nikto nevie, či sa už blížime k tomu, že sa gumička poháňajúca zúrivý rast trhu pretrhne. Prevláda pocit, že sme sa zasekli v nejakej bizarnej časovej slučke, kde je to stále lepšie a lepšie, kde sa viera pomaly vytráca pri pohľade na nekonečný rast. Zdá sa, že sme už prišli o všetky hodnotové kotvy.

Warren Buffett vsadil na japonské akcie 6 miliárd dolárov, index Nikkei 225 vzrástol o 32 % v porovnaní s 12 % indexu S&P 500. Japonský akciový index Nikkei prekročil hranicu 30 000, to je úroveň, ktorú sme naposledy videli pred 31 rokmi. Do konca decembra 1989 index dosiahol 39 000 a rok 1990 sľuboval nevýslovné bohatstvo. Ľudia boli presvedčení o stratosférickej trajektórii Nikkei, stále viac a viac dlhopisov sa viazalo na Nikkei opcie. Vrchol Nikkei dosiahol 4. januára 1990 na čísle 38921. Na konci roka to bolo už len 22 000 a všetci opustili túto sľubnú pozíciu. Následne na Japonsko čakali 3 premárnené pomalé desaťročia.



Tentoraz sú politici skúpi na slovo, pro dosiahnutí tohto míľnika. Japosnký minister financií Taro Aso, ktorý väčšinou nedokáže udržať jazyk za zubami, odmietol komentovať ceny akcií, keď sa ho pýtali na Nikkei 225, rovnako ako aj hovorca vlády Katsunobu Kato. Ale šéfovia veľkých japonských sprostredkovateľských spoločností však očakávajú, že akcie budú naďalej rásť aj v roku 2021. „Zatiaľ nie je cítiť, že by akcie boli nadhodnotené,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Daiwa Securities Group Inc. Seiji Nakata.





Analytici JP Morgan tvrdia, že trh je najviac spokojný sám so sebou za viac ako dve desaťročia. Tvrdia to na základe miery ocenenia, umiestnenia a cenového impulzu. Varujú, že očakávania neboli natoľko extrémne od čias bubliny dot.com pred 21 rokmi. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či by spoločnosť s trhovým ohodnotením 900 miliárd dolárov nemala dosahovať podstatne vyššie zisky ako je pár stovák miliónov vykázaných každý rok. Ale nedávajme takéto nepríjemné otázky ohľadne ocenenia.

Je ťažké ignorovať večierok, ktorý sa rozbehol všade vôkol nás. V tomto vrúcnom špekulatívnom rytme a bujarom optimizme, môžete predať čokoľvek. Bitcoin, SPAC (firma založená výhradne na to, aby pohltila inú firmu), konopné akcie, lietajúce autá, roboty, vodík, tablety na nekonečný život,... Všetko je trochu smutné pre tých, ktorí sa už popálili a prišli o všetko. Ale zábava graduje hej-hou.

Príliv na akciové trhy nikdy nebol tak masívny ako je tomu dnes. Peniaze ale prúdia na nesprávne miesta, obrovské objemy cielia na rizikové aktíva. Rekordná emisia prašivých dlhopisov je ohromujúca, ich objem v súčasnosti tvorí viac ako polovicu celého trhu s podnikovými dlhopismi. A výnosy sú dosť nezmyselné pod 4 %. Nikto nepočuje, ako neustále zvonia poplašné zvony úverového trhu. Sme svedkami platieb v naturáliách: ak vám emitent nemôže zaplatiť úrok, aký ste očakávali, potom vám dá viac dlhopisov. Hurá!

Čo poháňa toto šialenstvo? Je to klasický dopyt, ktorý prevyšuje ponuku, pretože každý sa začal sústrediť na finančné aktíva. Cena zúčtovania dlhopisov a akcií podľa toho rastie. Prečo? Je to celkom jednoduché, na trhu je veľa peňazí. Monetárna politika centrálnych bánk je príliš uvoľnená, peniaze sú príliš lacné a na pozadí nízkych úrokových sadzieb prúdia na trhy finančných aktív.

Špekulácie majú vlastnú gravitáciu. Špekulácie priťahujú špekulantov navnadených zjavnými výnosmi a poháňaných strachom, že niečo zmeškajú. Všetky tieto peniaze spôsobujú, že ľudia veria mnohým nepravdepodobným veciam ako je napríklad globálna rally po Covide, ktorá ospravedlňuje dnešné ceny, hoci do súčasných cien je už pne budúci rast započítaný.

Všetko je málo racionálne, všetko je špekulatívne. Špekulácie, ako je občasná stávka na kone, nie sú nič zlé.

Existujú dva spôsoby investovania na trhoch.

Môžete to robiť ako Warren Buffett, premyslenou analýzou, prelúskaním súvah firiem, pochopením základov trhov a spoločností. Na bežných trhoch takýto prístup funguje celkom dobre. Akcie, ktoré ste si kúpili v 80-tych rokoch minulého storočia vám pri odchode do dôchodku v roku 2030 budú vyplácať pekný dôchodok. Kúpiť a držať.



Alebo môžete prijať výzvy špekulácií. Je to zábava, vyskúšajte to... Dajte pár tisíc na bitcoin a pozor, zrazu sú fuč! Alebo naopak, stúpne cena na dvojnásobok. Môžete sa presvedčiť, že bitcoinu verí už aj Morgan Stanley, čo pôsobí dôveryhodne, alebo sa rozhodnete sledovať kroky dobromyseľných géniov ako je Elon Musk. Ak si môžete dovoliť stratiť pár tisíc, vsaďte pár tisíc. Určite si nechoďte požičať trojnásobok vášho platu aby ste si následne trhali vlasy, keď šmahom ruky o všetko prídete.

Keď raz skočíte do špekulatívneho bazéna hybnosti, začnete plávať v prúde strachu, že vám niečo ujde. Budete možno sklamaní, že ste si kúpili iba 5 akcií niekoho a váš sused ich má násobne viac. Pripojíte sa chatovacie stránky a zistíte, že treba ďalej nakupovať a určite udržiavať oheň. Držať sa toho, pretože cena už dosahuje 10-násobok sumy, ktorú ste zaplatili. Stačí žmurknutie a hodnota sa prepadne na polovicu. Príležitosti, ako je táto, sú zriedkavé. Treba ich využiť.

Už aj upratovačka vie, že spravila chybu, že si nekúpila bitcoiny. OK, ale kde sú zaparkované všetky tie jachty rýchlokvasných boháčov? Na týchto trhoch je márne hľadať racionalitu.