Biely dom: Nord Stream 2 je pre Európu zlým obchodom

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 10:18 -

Bidenova administratíva podľa hovorkyne teraz posudzuje vplyvy plynovodu, ktorý by mal po dne Baltského mora privádzať zemný plyn z Ruska do Nemecka, demokratický prezident však voči projektu naďalej zastáva jasne kritický názor. Za svojho funkčného obdobia proti plynovodu brojil aj exprezident Donald Trump a napádal hlavne nemeckú vládu, ktorá projekt podporuje.

Spojené štáty, rovnako ako niektoré krajiny strednej a východnej Európy, plynovod dlhodobo kritizujú. Európa by podľa nich po jeho dokončení bola príliš závislá na ruských surovinách. Za kritikou je ale podľa analytikov aj snaha Spojených štátov uplatniť sa na európskom trhu so svojim skvapalneným zemným plynom (LNG).

Snemovňa reprezentantov a Senát v decembri schválili zákon o obrannom rozpočte, ktorý obsahoval okrem iného možnosť uloženia sankcií voči firmám spojeným s výstavbou plynovodu Nord Stream 2. Bidenova administratíva má do dneška zverejniť zoznam firiem, na ktoré by prípadné sankcie mierili. Ako však poznamenáva denník The Wall Street Journal, nakoniec sa môže rozhodnúť k postihom neuchýliť kvôli obavám z poškodenia vzťahov s Nemeckom, ktoré je tradičným spojencom USA.