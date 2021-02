Citigroup omylom zaslala stovky miliónov dolárov, ktoré nemusí dostať späť

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 10:09 -

Citigroup pôsobí ako úverový sprostredkovateľ Revlon. Vlani v auguste banka veriteľom Revlon namiesto úrokov vo výške 7,8 milióna dolárov zaslala omylom 893 miliónov dolárov zo svojich vlastných peňazí. Nechtiac tak uhradila úver Revlonu, ktorý bol splatný až v roku 2023. Podľa banky bol tento omyl dôsledkom ľudskej chyby, píše Reuters.

Niektorí veritelia získané peniaze vrátili, desať z veriteľov to však odmietlo urobiť. Citigroup následne podala žalobu, aby získala späť zhruba 500 miliónov dolárov, ktoré týchto desať veriteľov dostalo.

Banka argumentovala, že veritelia by mali peniaze vrátiť, pretože vedeli, alebo mali vedieť, že ich dostali omylom. Súd ale rozhodol, že veritelia peniaze vrátiť nemusia. „Oprávnene verili, že tieto platby boli úmyselné," uviedol sudca Jesse Furman. „Domnievať sa, že Citibank, jedna z najsofistikovanejších finančných inštitúcií na svete, urobila chybu, aká sa nikdy predtým nestala, a to v hodnote takmer miliardy dolárov, by hraničilo s iracionálnosťou," dodal.

Citigroup podľa svojej hovorkyne s rozhodnutím súdu nesúhlasí a plánuje podať odvolanie. „Veríme, že máme na tieto peniaze právo, a naďalej budeme usilovať o ich vrátenie v plnej výške," uviedla hovorkyňa. Podľa analytika Elliotta Steina zo spoločnosti Bloomberg Intelligence by Citigroup nevrátené peniaze mohla požadovať aj od úverového sprostredkovateľa Revlon.