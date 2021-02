Nemecko úzko komunikuje s Ruskom o výrobe „zeleného“ vodíka

dnes 16:01 -

Nemecko úzko komunikuje s Ruskom o potenciáli „zelenej“ výroby a dopravy vodíka. Uviedol to v utorok na rusko-nemeckej virtuálnej konferencii nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier.

Na webovom podujatí Altmaier poznamenal, že Rusko by mohlo s Nemeckom spolupracovať na výrobe a preprave tzv. zeleného vodíka. Berlín vkladá veľké nádeje do technológie, ktorá by umožnila vyrábať z obnoviteľnej energie z vetra a slnka prostredníctvom elektrolýzy syntetické palivo pre priemysel, energetiku a dopravu. „Ponúkame Rusku hlbšiu spoluprácu,“ vyhlásil Altmaier.

Ruský minister priemyslu Denis Manturov na podujatí povedal, že Moskva je pripravená uprednostniť investície do týchto technológií. „Som presvedčený, že tento zámer bude zaujímať nemecké a ruské spoločnosti pôsobiace v tomto sektore,“ uviedol.

Nemecký priemysel spotrebuje každý rok asi 55 terawatthodín (TWh) tzv. „šedého“ vodíka vyrobeného z fosílnych palív. A zároveň celý nemecký priemysel vrátane vykurovania domácností využije ročne až 1000 TWh zemného plynu, pričom Rusko je najväčším nemeckým dodávateľom plynu.

Nemecko by chcelo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 v rámci klimatických cieľov, ale zemný plyn považuje za preklenovaciu technológiu, pretože ukončuje produkciu elektriny z jadra a uhlia.

Plyn mu zatiaľ pomôže pri výrobe elektriny, v priemysle a doprave, kým nebudú obnoviteľné zdroje a syntetický vodík schopné postupne nahradiť fosílne suroviny.

Účastníci podujatia očakávajú, že plynovod Nord Stream 2, ktorý je pred dokončením a má transportovať ruský plyn priamo do Nemecka, môže potom slúžiť na dovoz vodíka. Rusko medzitým vybuduje obnoviteľné zdroje energie na výrobu vodíka.

Rusko môže ponúknuť obrovský pôdny potenciál ako základ na vybudovanie solárnej a veternej energie a obrovské vodné zdroje pre vodnú energiu, poznamenal Stephan Weil, predseda vlády spolkového štátu Dolné Sasko, na virtuálnej konferencii.

Alexander Drozdenko, guvernér Leningradskej oblasti, kde sa začína plynovod Nord Stream 2 aj jeho predchodca Nord Stream 1, zase vyhlásil, že na stimuláciu vodíkových iniciatív sú plánované vodné a veterné elektrárne a daňové výhody. Dodal, že Rusko musí myslieť „nad rámec uhlia, ropy a plynu“.