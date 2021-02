Svetová inovácia pre obchodníkov: Ako funguje platobný terminál v mobile 

Zdroj: SLSP

S novinkou prichádza Slovenská sporiteľňa spolu so spoločnosťou Global Payments a kartovými asociáciami Visa a Mastercard. „Plnohodnotnú aplikáciu spúšťame ako prví v strednej Európe, nikto iný doteraz rovnaké riešenie na trh neuviedol. Chceme reagovať na vzrastajúci záujem o platenie kartou a pomôcť obchodníkom a živnostníkom, aby svojim klientom umožnili platiť pohodlne," uviedol generálny riaditeľ Global Payments Igor Žganjer.

Ako to funguje

Mobilná aplikácia s názov GP tom funguje na všetkých telefónoch s operačným systémom Android 8 a vyšším a s NFC čipom. Platby kartami môžu obchodníci prijímať kdekoľvek, kde je dátový signál. Ak zákazník potrebuje o platbe doklad, môže si ho nechať odoslať cez SMS, emailom alebo cez QR kód. Riešenie je ideálne napr. pre taxikárov, kuriérov, trhovníkov, remeselníkov, lekárov či menšie predajne. Ďalšími výhodami sú rýchlosť a jednoduchosť. Obchodník môže začať prijímať karty v priebehu niekoľkých hodín od podpisu zmluvy. Aplikáciu je možné doplniť aj o pokladničné systémy, čo ocenia najmä sezónni podnikatelia, ktorí si už nebudú musieť kupovať žiadne ďalšie zariadenia. Obchodník tiež priamo vo svojom telefóne uvidí prehľad a históriu všetkých transakcií.







Riešenie je bezpečné, PIN sa zadáva na plávajúcej klávesnici

Platba prebieha podobne ako pri klasickom termináli, obchodník zadá sumu, zákazník priloží kartu, telefón či hodinky, podľa potreby zadá PIN-kód, aplikácia sa spojí s autorizačným centrom a platbu autorizuje. Peniaze prídu obchodníkovi na účet hneď nasledujúci deň po vykonaní transakcie.

„Pre nakupujúcich bude nové, že zrazu budú prikladať kartu namiesto k terminálu k telefónu. Z prieskumov ale vieme, že ak platba prebieha v prostredí, ktoré je zákazníkovi známe, alebo v situácii, keď počíta s platbou, nemalo by sa správanie zákazníkov meniť. Telefón samotný neuchováva žiadne citlivé dáta o platbe, a tak nie je potrebné mať obavy o bezpečnosť či zneužitia údajov o karte. Celé riešenie je navyše plne certifikované a úspešne absolvovalo všetky náročné bezpečnostné certifikácie," vysvetlil Radovan Bryx, manažér tímu, ktorý novú aplikáciu pripravil.





Platby mobilom a hodinkami s Google Pay, Apple Pay či so zariadeniami Garmin a Fitbit, rovnako ako platby kartou do 50 eur nie je nutné potvrdzovať PINom. Ten je vyžadovaný len pri platbách kartou nad 50 eur. Na displeji sa objaví špeciálna plávajúca klávesnica, do ktorej kupujúci zadá PIN. Klávesnica sa pohybuje, aby nebolo možné podľa odtlačkov prstov zistiť zadané údaje

Aplikáciu je možné si stiahnuť si z Google Play akonáhle obchodník s Global Payments uzavrie zmluvu o akceptácii platobných kariet. O aplikácii sa je možné informovať v ktorejkoľvek pobočke, firemnom centre alebo prostredníctvom callcentra Slovenskej sporiteľne.

Aplikácia GP tom vznikala viac ako rok, na úspešnom uvedení novinky do prevádzky sa podieľala aj spoločnosť Samsung, ktorá bezplatne poskytla mobilné telefóny pre vývoj a testovanie. Aplikácia je vďaka tomu kompatibilná s viac ako 2 000 telefónmi a variantmi operačného systému Android. Jej zrod by nebol možný bez spolupráce kartových asociácií. „Z posledného prieskumu spoločnosti Mastercard vyplýva, že až 46 percent slovenskej populácie teraz využíva bezhotovostné platby častejšie ako pred vypuknutím pandémie. Je teda dôležité naďalej prinášať relevantné inovácie, ktoré obchodníkom pomôžu lepšie a rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov a ešte viac zjednodušiť cestu k platobnému terminálu. Preto veríme, že táto mobilná aplikácia a intenzívna spolupráca spoločnosti Mastercard so slovenskými obchodníkmi výrazne prispeje k tomu, aby sa počet terminálov na Slovensku, ktorý je aktuálne iba 16 terminálov na 1000 obyvateľov, čo najviac priblížil európskemu priemeru 32 terminálov na 1000 obyvateľov,” vysvetľuje Martin Dolejš, riaditeľ obchodu a rozvoja spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.



„Čím ďalej tým viac ľudí dnes očakáva pohodlie pri platbe kartami, nech už nakupujú kdekoľvek. Stále však existujú miesta, kde použitie karty nie je možné: vonkajšie trhoviská, stánky s občerstvením, nové rodinné firmy. Milióny živnostníkov a malých firiem na celom svete zápasia s prekážkami spojenými s bežným prijímaním platieb. Visa preto usilovne pracuje na tom, ako digitálne platby, ktoré zákazníci vyžadujú, čo najviac sprístupniť," uviedol Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.





Podľa štatistík Global Payments sa ľudia počas minuloročnej jarnej koronakrízy naučili viac platiť kartou a tento trend pretrváva. V roku 2019 minuli Slováci bezhotovostne 1,73 miliardy eur, čo je takmer 5 miliónov eur denne. Napriek tomu, že dnes sú obchody až na výnimky zatvorené, platby kartou dosahujú 4 milióny eur denne. Rastúci záujem o bezhotovostné platenie potvrdzuje aj Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne: „V minulom roku sa zvýšil počet platieb kartou v obchodoch a na internete o 5 %. Početné lockdowny a obmedzenia presúvali spotrebiteľov do online priestoru, kde v roku 2020 vzrástol počet platieb oproti roku 2019 o tretinu.“

Koronakríza potvrdila, že záujem o bezhotovostné platby rastie aj na strane obchodníkov. „Počas pandémie narástol počet platobných terminálov našich firemných klientov až o 20 %. Stále však platí, že na Slovensku je potenciál ich počet zdvojnásobiť. No nie každý obchodník potrebuje klasický platobný terminál. Niektorí by prijali jednoduchšie riešenie, bez nutnosti mať ďalšie zariadenie, hlavne, keď ho nepoužívajú nepretržite. Preto prinášame inováciu, ktorá poslúži najmä malým podnikateľom s menším objemom platieb. Navyše, túto digitálnu novinku doplníme do nášho Krízového balíčka na jeden rok zadarmo,“ vysvetľuje Martina Zrníková, expertka pre firemné bankovníctvo Slovenskej sporiteľne.Slováci budú mať možnosť využiť túto inováciu medzi prvými v regióne.