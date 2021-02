Európske krajiny by mohli v lete zaznamenať ohromné ​​zrýchlenie rastu

Zdroj: CNBC

Európske ekonomiky zápasia s jedným z najväčších šokov v histórii. Pandémia koronavírusu zastavila veľkú časť hospodárskej činnosti Európy. Členské štáty eurozóny v roku 2020 zažili pokles o takmer 7 % a stále existujú prísne sociálne obmedzenia, ktoré stierajú vyhliadky na rok 2021. Ani štart očkovania nebol bezproblémový. Európska komisia upravila svoj výhľad ekonomického oživenia a znížila prognózu HDP na tento rok na 3,8 % zo 4,2 % odhadovaných v novembri. Holandský financmajster je však presvedčený, že v lete sa ekonomická aktivita zvýši.

„Ak sa pozriem na obdobie po prvej vlne Covidu, tu v Holandsku, ale aj v mnohých ďalších krajinách, sme boli svedkami obrovského zrýchlenia rastu," uviedol Hoekstra. „Podľa môjho názoru musíme byť realisti, a máme aj dôvod, aby sme boli o niečo optimistickejší, než čo stanovila Komisia vo svojich prognózach.”





Vo väčšina európskych krajín zaviedli prvé blokovania v marci 2020, v treťom štvrťroku však zaznamenali oživenie. Teplejšie počasie a uvoľňovanie opatrení umožnili znovuotvorenie reštaurácií, obchodov a barov po prvých výlukách. To znamenalo, že po poklese asi o 11 % v druhom štvrťroku vzrástla eurozóna v období od júla do septembra asi o 12 %. „Bude to trvať ďalších pár týždňov alebo potenciálne ďalších pár mesiacov, ale pokiaľ ide o fázu tesne pred letom, som optimista," uviedol Hoekstra. „Myslím si, že s oveľa vyššou úrovňou zaočkovanosti a so všetkým, čo môžeme urobiť v oblasti testovania... som v skutočnosti dosť optimistický ohľadom fázy, keď sa pomaly, ale isto dostaneme späť do normálu,“ dodal.

Hoekstra už dlho hlasne podporuje fiškálnu obozretnosť. Vlani údajne požiadal európske orgány, aby vyšetrili, prečo niektoré štáty južnej Európy nemajú väčší fiškálny priestor na riešenie pandémie. Hoekstra však uviedol, že podporuje voľnú fiškálnu politiku, vzhľadom na „mimoriadnu“ situácie. Eurozóna v dôsledku pandémie zmrazila svoje fiškálne ciele. To znamená, že krajiny nemusia znižovať svoje deficity pod 3 % HDP, ani svoje dlhy pod 60 % HDP. Na otázku, kedy by sa mali opätovne zaviesť, Hoekstra odpovedal: „Covid trvá dlhšie, ako sa očakávalo ... a je ťažké povedať, kedy nastane zmena, ale podľa môjho názoru určite nie v tomto kalendárnom roku," uviedol s tým, že je predčasné otvárať túto otázku.