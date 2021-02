Cudzinci kúpili v Česku vlani najmenej firiem za sedem rokov

dnes 14:01 -

Českého majiteľa vymenilo vlani za cudzinca o štvrtinu menej spoločností než v roku 2019. Celkovo to bolo 2556 firiem. Ako povedala analytička Bisnode Petra Štěpánová, sťažené podmienky na podnikanie, obmedzené cestovanie, zvýšené riziká alebo neisté vyhliadky sú hlavnými dôvodmi, prečo zahraniční investori v minulom roku kúpili najmenej českých firiem za posledných sedem rokov.

Najviac českých podnikov kúpili podnikatelia z Ukrajiny (692) a zo Slovenska (497). Slováci tejto štatistike dominovali v rokoch 2014 až 2017, odvtedy pomyselné prvenstvo držia Ukrajinci, a to s výrazným náskokom.

V prvej desiatke sú všetky štáty V4 a z postkomunistických krajín okrem Ukrajiny ešte Rusko, Rumunsko a Bulharsko. Z krajín mimo tohto bloku sa do prvej desiatky dostali Británia, Nemecko a Taliansko, ktoré obsadili posledné tri pozície.