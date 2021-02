Čína sa vlani stala najväčším obchodným partnerom EÚ

dnes 14:31 -

Británia, ktorá minulý rok vystúpila z EÚ, bola tretím najväčším obchodným partnerom bloku, za Čínou a USA, uviedol Eurostat.

Čínu v 1. štvrťroku 2020 tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu, ale rýchlo sa z nej zotavila a jej spotreba na konci roka 2020 dokonca prekročila úroveň spred roka.

To pomohlo zvýšiť predaj európskych výrobkov v tejto ázijskej krajine, najmä automobilov a luxusného tovaru, zatiaľ čo čínsky vývoz do EÚ ťažil zo silného dopytu po zdravotníckom vybavení a elektronike.

Zosadenie USA z "trónu" prichádza aj z toho dôvodu, že EÚ a Čína sa snažia ratifikovať dlho prerokovávanú investičnú dohodu, ktorá by európskym spoločnostiam poskytla lepší prístup na čínsky trh.

Eurostat informoval, že objem obchodu EÚ s Čínou dosiahol v minulom roku 586 miliárd eur, zatiaľ čo v prípade USA to bolo 555 miliárd eur.

Podľa štatistík sa vývoz z EÚ do Číny minulý rok zvýšil o 2,2 % na 202,5 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz z Číny stúpol o 5,6 % na 383,5 miliardy eur. A zároveň, export do USA klesol o 13,2 % a import spoza Atlantiku o 8,2 %.

Okrem krízy spôsobenej pandémiou narušila transatlantický obchod séria sporov a odvetných ciel na celú škálu produktov, od ocele a francúzskeho šampanského po motocykle Harley-Davidson.

Podľa údajov Eurostatu v roku 2020 sa výrazne znížil aj obchod EÚ so Spojeným kráľovstvom. Británia začiatkom minulého roka oficiálne opustila európsky blok, ale do konca decembra 2020 platilo prechodné obdobie, ktoré zmiernilo vplyv brexitu.

Vývoz z EÚ do Spojeného kráľovstva vlani klesol o 13,2 % a dovoz sa znížil o 13,9 %, spresnil Eurostat.