Ako dokážu veľké stávky na bitcoin vykoľajiť akciový trh

Cena bitcoinu v prvých šiestich týždňoch roku 2021 rástla o viac ako 50 %. Investícia spoločnosti Tesla je očividne už v zisku, podľa toho kedy presne Elon Musk bitcoiny nakúpil, ale pôjde o zisk presahujúci 500 miliónov USD. Pre porovnanie, keď výrobca elektromobilov dosiahol v roku 2020 vôbec prvý ročný čistý zisk, bolo to niečo vyše 700 miliónov USD.

Rozhodnutie Tesly prichádza na pozadí vlny inštitucionálnych investícií do hlavnej kryptomeny v posledných mesiacoch. Podobne aj mnohé ďalšie spoločnosti vložili svoje rezervy do bitcoinu. Keďže piata najcennejšia spoločnosť na svete tvrdí, že by mohla „kupovať a držať“ ďalšie digitálne aktíva „z času na čas alebo z dlhodobého hľadiska“, musí byť pre ďalšie veľké spoločnosti lákavé urobiť to isté. Trhová kapitalizácia je celková trhová hodnota nesplatených akcií spoločnosti. Ak chcete vypočítať trhovú kapitalizáciu spoločnosti, jednoducho vezmete aktuálnu cenu akcií a vynásobíte ju celkovým počtom akcií v obehu. Napríklad ak by spoločnosť Apple mala v obehu 4,4 miliardy akcií a jej cena by bola 318,18 dolárov za akciu, trhová kapitalizácia Apple by bola 1,4 bilióna dolárov. (4 400 000 000 krát 318,18 dolárov). Investori často použijú trhovú kapitalizáciu ako jeden z faktorov pri určovaní potenciálneho nákupu akcií. Napríklad inštitucionálny investor môže chcieť obmedziť svoje nákupy akcií na spoločnosti s trhovou kapitalizáciou vyššou ako 5 miliárd dolárov, aby si zaistil dostatočnú likviditu. Vyhliadka na inváziu bluechipov do bitcoinov vyvolala medzi investormi do kryptomeny množstvo vzrušenia. Po oznámení spoločnosti Tesla, finančný riaditeľ Twitteru Ned Segal naznačil, že aj jeho spoločnosť uvažuje o takomto kroku. Vo svojej správe uviedla Royal Bank of Canada dôvod, prečo by to prospelo napríklad aj spoločnosti Apple. Ale ak Tesla skutočne spustí takúto vlnu, bude to mať aj znepokojujúce následky.

Tesla túto podstatnú zmenu odôvodnila spôsobom, akým spravuje svoje rezervy. „Investovanie do bitcoinu nám poskytne väčšiu flexibilitu na ďalšiu diverzifikáciu a maximalizáciu výnosov z našej hotovosti“. Podnikoví finančníci vždy využívali peňažné trhy na investovanie prebytočnej hotovosti, aby dosiahli výnosy, pričom dnes je to čoraz ťažšie v prostredí dlhodobo nízkych úrokových sadzieb. Je to však niečo iné ako štandardný finančný manažment. Bitcoin je vysoko volatilné aktívum, ktoré by si asi nepriradila k hotovostným rezervám v súvahe firma kótovaná na burze v hodnote takmer bilióna amerických dolárov. Napríklad v marci 2020 cena bitcoinu klesla pod 4000 USD, alebo v roku 2021 pred posledným prudkým nárastom poklesla o viac ako 30 %.

Tesla vložila do kryptomeny takmer 8 % svojich rezerv. Keby Apple, Microsoft, Facebook, Twitter a Google robili to isté, znamenalo by to ďalšiu investíciu v hodnote takmer 7 miliárd USD. To je síce stále menej ako 1 % z celkovej súčasnej hodnoty trhu s bitcoinmi, ale signál, ktorý by tým poslali iným spoločnostiam a retailovým investorom, by pravdepodobne spustil býčí trend, v porovnaní s čím by súčasný trh vyzeral ako niečo super stabilné. Niektorí kryptoanalytici už predpovedajú, že cena bitcoinu stúpne na 100 000 USD alebo dokonca 200 000 USD skôr, ako skončí rok 2021.

Takýto nárast by zvýšil hodnotu bitcoinu v podnikových súvahách na násobky toho, čo predstavovali v čase investícií. Napríklad 8 % alokácia spoločnosti Tesla by sa mohla vyšplhať až na 12 % hodnoty jej rezerv. A ak sa podarí naplniť potenciálny plán ponechať si bitcoiny, ktoré firma získa za predaj elektromobilov, namiesto ich zámeny za doláre, mohlo by toto percento stúpať ešte rýchlejšie.

Problémom je potenciálny vplyv na ceny akcií spoločností. Cena akcií spoločnosti Tesla vzrástla o 2 % v reakcii na správy o investovaní do bitcoinov, aj keď odvtedy poklesla o 5 %. Dlhodobejším príkladom je však kanadská technologická spoločnosť Microstrategy. Cena jej akcií sa za posledný rok zvýšila na desaťnásobok, čo bolo dôsledkom veľkých investícií do bitcoinov, ale po oznámení spoločnosti Tesla sa tiež znížila o takmer štvrtinu.

Ak by sa teda týmto smerom vybralo viacero firiem, mohlo by to v budúcnosti spôsobiť, že akciové trhy budú oveľa zraniteľnejšie voči špekuláciám, keď sa skončí bitcoinový býčí run. Nie je vôbec ťažké si predstaviť, že by to mohlo podnietiť širšiu vlnu výpredaja, pretože investori by sa snažili pokryť svoje stratové pozície, čo by mohlo byť pre finančnú stabilitu veľmi nebezpečné. Globálne regulačné orgány sú nepochybne znepokojené potenciálnym rozšírením volatility z cien digitálnych aktív na tradičné kapitálové trhy. Môžu chcieť regulovať, aby firmy nemohli mať vo svojich súvahách veľký podiel volatilných aktív.

V posledných týždňoch sme už mohli vidieť, ako prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová aj nová ministerka financií USA Janet Yellenová požadujú ďalšiu reguláciu bitcoinu. Názor amerického regulátora SEC bude mimoriadne dôležitý v tejto otázke, je ťažké predpovedať aká bude reakcia novovymenovaného šéfa Garyho Genslera, ktorý je sám kryptoexpertom. Možná škála prístupu siaha od vyčkávania až po zákaz pre kótované spoločnosti držať akékoľvek aktíva podobné bitcoinom. Dá sa očakávať, že ak bude cena bitcoinu pokračovať smerom k 100 000 USD za token, na rad príde regulačné obmedzenie percenta rezerv, ktoré môžu kótované spoločnosti držať v digitálnych aktívach. Podobalo by sa to americkému pravidlu, že spoločnosti nemôžu spätne odkúpiť viac ako 25 % priemerného denného objemu vlastných akcií. Takéto pravidlo by prinútilo spoločnosti predávať bitcoiny, ak by zvýšenie ceny znamenalo, že ich podiely v kryptomene prekročili maximálnu povolenú hranicu a vytvorilo by to formu tlaku na predaj, aký kryptotrh doteraz nezažil.

Zatiaľ však bitcoiny vyzerajú ako aktíva z množniny "nakúpiť". Kryptokomunita bude aj naďalej sledovať, či sa tak ako Tesla rozhodnú aj iné významné spoločnosti, a či Tesla zostane pri tomto druhu investície aj v čase ďalšieho oznámenia kvartálnych výsledkov. Ak však tento trend bude pokračovať, volatilita kryptotrhu sa razom dostane do hlavného prúdu.