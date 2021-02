Ako geopolitika zabíja inovácie

Zdroj: the conversation

Pokiaľ patríte do hráčskej komunity, pravdepodobne Nvidiu dobre poznáte. Vyrába predovšetkým grafické procesory alebo GPU - čipsety, ktoré sa tradične používajú na grafické vykreslenie a virtualizáciu. Počítačové hry tak vytvárajú realistické svety. GPU boli v porovnaní s tradičnými mikroprocesormi vyrobenými spoločnosťami ako Intel len úzko špecializovaným trhom s hodnotou približne 20 miliárd USD ročne v porovnaní s mikroprocesormi s viac ako 80 miliardami.

Pred niekoľkými rokmi však istí bystrí ľudia prišli na to, že GPU sú vynikajúce aj v oblasti strojového učenia a ťažby kryptomien. Amazon, Facebook, Google a Tesla sa všetci stali zákazníkmi spoločnosti Nvidia a jej cena akcií od roku 2019 prudko vzrástla. Hodnota tejto spoločnosti je v súčasnosti vyššia ako 350 miliárd USD, čo z nej robí 14. najväčšiu spoločnosť na svete.





Spoločnosť Arm nevyrába nič, ale vyvíja a navrhuje architektúru procesorov. Poskytuje licencie na toto duševné vlastníctvo spoločnostiam ako Samsung, Nvidia a iným výrobcom čipov. Tí následne predávajú komponenty spoločnostiam ako je Tesla, Apple a ďalším konečným používateľom. Arm získava licenčné poplatky na základe prípadných objemov výroby. Predstavte si to, ako keď autor zarába na knižnom vydavateľstve. Dostane zaplatené za to, koľko kníh sa predá. Okrem rukopisu nemá pod kontrolou nič. Získať Arm je veľká vec, pretože má viac ako 90 % podiel na mobilnom trhu. To znamená, že takmer všetky dnešné mobilné telefóny sú založené na architektúre spoločnosti Arm. Či už ide o Samsung, Huawei alebo iPhone, na tej najzákladnejšej úrovni majú rovnaký pôvod.





Záujem spoločnosti Nvidia o prevzatie Arm sa podobá kúpe GitHubu v roku 2018 Microsoftom. GitHub poskytuje službu zdieľania a publikovania kódov, niečo ako Redditu pre softvérových programátorov. Vďaka otvorenému kódu Microsoft nemá veľkú okamžitú finančnú návratnosť, namiesto toho získava prístup k zástupom vývojárov, ktorí dennodenne používajú kódy z úložiska GitHub. Tieto údaje sa potom môžu použiť pri vývoji a výskume spoločnosti Microsoft. A presne to chce dosiahnuť aj Nvidia. Hoci sa jej mimoriadne darí v oblasti umelej inteligencie, musí sa snažiť o diverzifikáciu, aby nebola firmou jedného produktu, firmou ktorá vie len vyrábať GPU.

Diverzifikácia do nových oblastí je vždy riskantná. Zdravotná starostlivosť na diaľku, autonómne vozidlá, či mobilné platby a mobilné služby. Model business-to-business poslúžil Nvidii veľmi dobre. Z tohto hľadiska je Arm veľmi vhodný kandidát, ktorý dodáva technológie takmer pre každú aplikáciu súvisiacu s inteligentnými zariadeniami. Akvizícia by spoločnosti Nvidia umožnila lepšie pochopenie všeobecných trendov v rôznych odvetviach, a to na mesačnej, ak nie dennej báze. Kto by nechcel takúto inteligenciu v reálnom čase? Otázka je, prečo na to nikto neprišiel skôr.

Po septembrovom oznámení dohody spoločnosti Nvidia a Arm uviedli, že budú ešte potrebovať súhlas od regulačných orgánov, tak z USA, ako aj z Európy a Číny. A to aj napriek tomu, že si teoreticky Nvidia a Arm navzájom nekonkurujú. Zdá sa však, že EÚ má väčšie obavy.







Obáva sa, že by fúzia znamenala, že spoločnosť Arm stratí nestrannosť pri udeľovaní licencií na technológie. Uprednostnila by Arm Nvidiu, keby začala konkurovať v automobilovom priemysle napríklad spoločnosti Bosch v Nemecku? Takéto obavy sú opodstatnené, ale zostávajú hypotetické. Najväčšie obštrukcie v skutočnosti asi bude robiť Čína. Odkedy USA zaradili na čiernu listinu Huawei a ďalších výrobcov polovodičov v Číne, Peking je posadnutý technickou „sebestačnosťou“. Aj keď pracuje na dosiahnutí tohto cieľa, Arm aj naďalej licencuje svoje čipové architektúry spoločnosti Huawei. Arm tvrdí, že jej čipová technológia je britského pôvodu, a preto neporušuje americké obmedzenia vývozu technológií do skupiny čínskych spoločností zaradených na čiernu listinu. Vďaka tejto prebiehajúcej dohode je Arm jedným z predpokladov, umožňujúcich čínskemu polovodičovému sektoru držať krok s vonkajším svetom.

Situácia medzi USA a Čínou sa počas Bidenovej administratívy pravdepodobne nezmení. To už údajne povedal napríklad aj výkonný riaditeľ spoločnosti Huawei Ren Zhengfei. To je dôvod, prečo Peking nikdy neodklepne spomínanú dohodu. Keby sa totiž dostala do života, Arm by sa skutočne stala americkou spoločnosťou a prirodzene by nastalo vývozné obmedzenie. Z podobných dôvodov Číňania v roku 2018 fakticky zamedzili kúpe holandského výrobcu čipov NXP Semiconductors firmou Qualcomm.



Svet Silicon Valley bol postavený na otvorenosti. Znalosti a nápady musia voľne prúdiť, aby mohli vyústiť do technologických zázrakov. Ale vlády vidia veci ako hru s nulovým súčtom. Vojna technológií a hospodárska rivalita postavili toto veľmi špecializované odvetvie do geopolitického spektra. Realita je taká, že náš ľudský pokrok dokázal za ostatných niekoľko dekád pokročiť vďaka nárastu výpočtového výkonu. Posledná vec, ktorú teraz potrebujeme, je, aby sa tento exponenciálny technologický rast vytratil. Ak má svet bojovať proti zmene podnebia, pandémii a globálnej recesii, potrebuje technológie, ktoré prinesú viac riešení, nie menej.