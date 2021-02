EP prijal nástroj na obnovu a odolnosť po koronakríze vo výške 672,5 mld. eur

dnes 11:16 -

Za nariadenie o cieľoch, financovaní a pravidlách prístupu do nástroja na obnovu a odolnosť hlasovalo 582 poslancov, 40 bolo proti a 69 sa zdržalo hlasovania. RRF je najväčšou zložkou ozdravného balíka po koronakríze vo výške 750 miliárd eur.

Na financovanie vnútroštátnych opatrení určených na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie bude k dispozícii 672,5 miliardy eur vo forme grantov a pôžičiek. RRF môže financovať aj súvisiace projekty, ktoré boli spustené 1. februára 2020 alebo po tomto dátume. Finančné prostriedky budú k dispozícii po dobu troch rokov a vlády krajín EÚ môžu požiadať o predbežné financovanie až do výšky 13 % na svoje národné plány obnovy a odolnosti.

Národné plány obnovy a odolnosti sa však musia zamerať na kľúčové oblasti politiky EÚ - zelený prechod aj s cieľmi v oblasti biodiverzity, digitálnu transformáciu, hospodársku súdržnosť a konkurencieschopnosť, ako aj sociálnu súdržnosť. Na financovanie budú mať nárok aj tie programy, ktoré sa zameriavajú na to, ako inštitúcie reagujú na koronakrízu, a tiež politiky zamerané na deti a mládež vrátane vzdelávania a budovania zručností.

Každý národný plán musí vyčleniť najmenej 37 % svojho rozpočtu na boj proti zmenám klímy a najmenej 20 % na digitálnu reformu. Financované programy by mali mať trvalý vplyv zo sociálneho, ako aj z ekonomického hľadiska, mali by zahŕňať komplexné reformy a rozsiahle investície bez toho, aby došlo k výraznejšiemu poškodeniu environmentálnych cieľov.

Schválené nariadenie, na ktorom sa EP dohodol s Radou EÚ ešte vlani v decembri, stanovuje, že peniaze z nástroja RRF môžu dostávať iba tie členské štáty, ktoré sa zaviažu rešpektovať zásady právneho štátu a základné hodnoty Európskej únie.

Európska komisia privítala hlasovanie EP a zdôraznila, že nástroj RRF bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri pomoci členom EÚ zotaviť sa z ekonomických a sociálnych dosahov pandémie a zároveň pomôže zvýšiť odolnosť európskych ekonomík a spoločností a umožniť im prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku.

Nariadenie, ktoré ešte musia odobriť aj ministri financií EÚ (Ecofin), nadobudne platnosť deň po jeho oficiálnom zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.