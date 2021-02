Europoslanci prijali sériu odporúčaní v prospech obehového hospodárstva v EÚ

dnes 11:31 -

Nelegislatívne uznesenie, za ktoré hlasovalo 574 poslancov, 22 bolo proti a 95 sa zdržalo, je odpoveďou EP na nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo z dielne Európskej komisie. Komisia akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo s názvom "Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu" predstavila v marci 2020.

Parlament požaduje prijať záväzné ciele v oblasti znižovania materiálovej a spotrebnej stopy do roku 2030, pričom tieto ciele majú byť zamerané na celý životný cyklus výrobkov a na každú kategóriu produktov na trhu EÚ. Komisia by zároveň mala navrhnúť aj záväzné ciele týkajúce sa recyklovaného obsahu pre jednotlivé výrobky alebo odvetvia.

Poslanci vyzvali eurokomisiu, aby do konca roku 2021 predložila návrh na rozšírenie pôsobnosti smernice o ekodizajne aj na výrobky, ktoré nie sú spojené so spotrebou energie. Novelizovaná smernica by mala obsahovať normy pre jednotlivé výrobky umiestňované na trh EÚ z hľadiska trvanlivosti, opätovnej použiteľnosti, opraviteľnosti, netoxického charakteru, modernizovateľnosti, recyklovateľnosti, obsahu recyklovaných materiálov a efektívnosti využívania zdrojov a energie.

Podľa pondelňajšej rozpravy v pléne EP zákonodarcovia zdôraznili, že dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody bude možné iba v prípade prechodu Únie na model obehového hospodárstva. Táto zmena podľa ich názoru prinesie so sebou aj nové pracovné miesta a obchodné príležitosti.

Poslanci sa vyslovili aj za dôslednejšiu implementáciu existujúcej legislatívy v oblasti odpadov a prijatie ďalších opatrení pre kľúčové odvetvia a produkty vrátane textilu, plastov, obalov a elektroniky.