Mierny nárast počtu konkurzov pokračoval aj v januári

dnes 11:46 -

Väčší počet konkurzov súdy povolili naposledy v decembri 2019. Medzi úpadcami sa objavili i významnejšie spoločnosti. Najväčším podľa tržieb, aktív a vlastného kapitálu je veľkoobchodník s farmaceutickým tovarom Transmedic Slovakia. Ten sa o konkurz pokúšal už vlani na jeseň, no vtedy konkurzná sudkyňa konanie zastavila, uviedol hlavný analytik spoločnosti FinStat Pavol Suďa.

"Do bankrotu tak smeruje siedma najväčšia farmadistribučka na Slovensku, zamestnávajúca zhruba šesťdesiat ľudí. Podľa čistého zisku sa však v branži radí až do polovice druhej päťdesiatky. Kým v rokoch 2014 a 2015 sa jej profit pohyboval okolo milióna eur, do roku 2019 klesol až na pätinu," spresnil Suďa.

Najväčším daňovým dlžníkom medzi januárovými úpadcami je eseročka Eque. Štátu dlží takmer 1,9 milióna eur. Analytik pripomenul, že ide o vyššiu sumu, než akú Finančná správa identifikovala v aktuálne medializovanom prípade siedmich tisícov rodičov, ktorí si mali v roku 2018 uplatniť vyšší daňový bonus na dieťa, čím mali štát ukrátiť o 1,6 milióna eur.

Oveľa väčšiu pohľadávku má však štát vo firme Recycentrum. Tá mala v Snine prevádzkovať areál na recykláciu plastového odpadu a výrobu plastových produktov. Od Ministerstva životného prostredia SR získala pred desiatimi rokmi dotáciu na technológie za viac ako 11,7 milióna eur. "Tie má rezort zabezpečené záložným právom a takmer celú sumu si bude podľa Pavla Fejera, jeho hovorcu, uplatňovať v konkurze," dodal Suďa.