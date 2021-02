Bitcoin pokračuje v prelamovaní rekordov, jeho cena sa dostala nad 48.000 USD

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 12:01 -

Bitcoin sa v utorok posilnil o 7,9 %, jeho cena sa dostala až na 48.216 USD. Neskôr prišiel o časť ziskov a ráno sa v Hongkongu obchodoval okolo úrovne 48.000 USD.



"Jedna po druhej budú firmy pridávať bitcoiny do svojich súvah," uviedol šéf singapurskej kryptomenovej burzy Luno Vijay Ayyar. Podľa neho nijaká väčšia spoločnosť než Tesla s tým ani nemohla začať. "Predstavte si, ak 100 firiem začne dávať len 1 % do bitcoinu, čo to urobí s dopytom a ponukou," dodal.



Rastový trend jasne signalizujú termínované kontrakty na bitcoin, keď cena aprílových kontraktov prekonala 50.000 USD. Širší index kryptomien Bloomberg Galaxy Crypto Index sa dostal na nový rekord a posilnili sa aj japonské a juhokórejské akcie naviazané na kryptomeny, čím nasledovali pondelkový vývoj v USA a Európe.



Aj napriek prudkému rastu a predikciám, že cena bitcoinu sa v dlhodobom horizonte môže dostať nad 400.000 USD, sa stále ozývajú aj skeptici a varujú, že bitcoin sa opäť môže prepadnúť. Podľa skeptikov je cena hnaná len krátkodobými špekuláciami, pričom upozorňujú na možnosť sprísnenia regulácie alebo na využívanie kryptomien teroristami a zločincami.



"Jediným hnacím motorom tohto kryptoošiaľu je krátkodobá špekulatívna mánia," uviedol analytik spoločnosti Oanda Asia Pacific Pte Jeffrey Halley. Dodal, že vzhľadom na všetky vyhlásenia o tom, ako vysoko sa môže cena bitcoinu vyšplhať, ktoré počuje zo všetkých strán, panuje ohlušujúce ticho o tom, aké je jeho využitie v každodennom živote.