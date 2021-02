Zisk SoftBank Group v 3. kvartáli vzrástol viac ako 20-násobne

dnes 10:31 -

Čistý zisk konglomerátu za tri mesiace do konca decembra 2020 vzrástol na 1,17 bilióna jenov (9,23 miliardy eur) z 55 miliárd JPY v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, pritom predpovedali konglomerátu čistý zisk v sledovanom období 171 miliárd JPY.

Zisk Vision Fund sa pritom vyšplhal na 844 miliárd JPY zo straty rok predtým vďaka investíciám do spoločnosti Uber Technologies a ďalších firiem. Celková hodnota investícií Vision Fund dosiahla na konci decembra 1,4 bilióna JPY. Tržby konglomerátu v sledovanom období vzrástli o 10,7 % na 1,51 bilióna JPY.

Napriek dobrým výsledkom konglomerát uviedol, že neposkytne odhad výsledkov za celý finančný rok do 31. marca 2021 vzhľadom na hospodársku krízu v dôsledku pandémie nového koronavírusu a s ňou spojenú neistotu.

V predchádzajúcom finančnom roku 2019/2020 konglomerát vykázal čistú stratu takmer 962 miliárd JPY, keďže Vision Fund zaknihoval stratu z investícií po poklese hodnoty akcií na začiatku pandémie. Skupina sa však rýchlo vrátila do čiernych čísel.

Zakladateľ Masajoši Son, ktorý zmenil telekomunikačnú spoločnosť na investičný a technologický gigant, čelil kritike za nákup podielov v mnohých startupoch. Niektoré z nich, napríklad americká realitno-technologická spoločnosť WeWork, sa ukázali ako problémové. Masajoši Son nakoniec aktíva WeWork predal, aby stabilizoval svoje impérium. SoftBank však stále vlastní podiely v "najhorúcejších" startupoch z amerického Silicon Valley prostredníctvom Vision fond.

Aj stimuly japonskej vlády v rámci boja s ekonomickými dôsledkami pandémie pomohli vlani posilniť akciové trhy v prospech konglomerátu SoftBank.