Tesla nakúpila bitcoiny, cena sa dostala na nový rekord

Zdroj: TASR;ZH

Foto: SITA/AP

dnes 14:31 -

Americký výrobca elektromobilov v správe pre komisiu pre cenné papiere a burzy SEC uviedol, že kúpil bitcoiny za 1,5 miliardy USD. Kryptomena má zvýšiť flexibilitu Tesly a pomôcť pri "maximalizácii výnosov z hotovosti". Automobilka zverejnila túto investíciu desať dní po tom, čo jej generálny riaditeľ Elon Musk pridal na svoju profilovú stránku na Twitteri "#bitcoin", čo v daný deň viedlo na Bitcoin k rastu. Na audiochate Clubhouse 1. februára Musk povedal, že je priaznivcom bitcoinu a myslí si, že je to "dobrá vec", ale dodal, že jeho komentáre k dogecoinu boli myslené ako vtip.

Tesla dodala, že tiež začne prijímať bitcoiny pri platbách za svoje produkty.







Cena bitcoinu v pondelok vyskočila o 12 % a dostala sa až na 43.200. Akcie Tesly sa v predburzovom obchodovaní posilnili o viac než 2 %.





V januári 2021 sme aktualizovali našu investičnú politiku, aby sme poskytli väčšiu flexibilitu ďalšej diverzifikácii a maximalizácii výnosov z našej hotovosti, ktorá sa nevyžaduje na udržanie primeranej prevádzkovej likvidity. V rámci tejto politiky, ktorú náležite schválil výbor pre audit našej správnej rady, môžeme časť takejto hotovosti investovať do určitých alternatívnych rezervných aktív, vrátane digitálnych aktív, zlatých prútov, fondov obchodovaných so zlatom a ďalších aktív. Na základe tejto politiky sme investovali 1,50 miliardy dolárov do bitcoinov a môžeme z času na čas alebo z dlhodobého hľadiska získavať a držať digitálne aktíva. Okrem toho očakávame, že v blízkej budúcnosti začneme prijímať bitcoiny ako formu platby za naše produkty, a to v súlade s platnými zákonmi a spočiatku v obmedzenej miere, ktoré môžeme alebo nemusíme zmeniť na likviditu. Digitálne aktíva sa podľa platných účtovných pravidiel považujú za nehmotné aktíva, preto akékoľvek zníženie ich reálnych hodnôt pod naše účtovné hodnoty pre tieto aktíva kedykoľvek po ich nadobudnutí bude vyžadovať, aby sme zaplatili poplatky za zníženie hodnoty. V súčasnosti chceme tieto aktíva držať v dlhodobom horizonte a tieto poplatky môžu negatívne ovplyvniť našu ziskovosť v obdobiach, v ktorých k takémuto znehodnoteniu dôjde, aj keď sa zvýši celková trhováhodnota týchto aktív.



Podľa niektorých názorov je to precedens, dá sa očakávať, že aj iné firmy z indexu S&P bude nasledovať kroky spoločnosti Tesla na rast ceny akcií, alebo prevedú časť hotovostných rezerv do bitcoinu, čo by mohlo vyvolaloť ďalšiu rast bitcoinu na 100 000 dolárov a viac.