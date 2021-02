Spoveď drobného obchodníka: Šialenstvo sa ešte len začína, bude to rock’n’roll

Zdroj: the conversation

Do fóra WallStreetBets na Reddite som sa zaregistroval takmer pred dvoma rokmi. Nemal som ďaleko od toho typického „znudeného, ​​mladého obchodníka Reddit“, ktorého v ostatnom čase opisujú médiá. Pracoval som v bankovníctve a viac ako 15 rokov som bol retailovým investorom, okrem toho som viac ako osem rokov učil finančný manažment na univerzite Russell Group.

Priemerný profil členov bol z hľadiska vedomostí a skúseností podobný tomu môjmu, ale boli oveľa mladší a mali hlbšie do vrecka. Fórum malo niečo vyše milióna členov a bolo dobrým zdrojom informácií a informácií. Keď niekto zverejnil svoju analýzu možných obchodných príležitostí, šlo o „due diligence“. Analýzy boli veľmi podrobné, rovnako ako tá, ktorú zverejnil Keith Gill - alias DeepFuckingValue ohľadom GameStop, čo viedlo k 100-násobnému cenovému nárastu. Tieto DD boli členmi podrobne preskúmané a prediskutované a akékoľvek nezrovnalosti v argumentoch alebo údajoch boli zvyčajne rýchlo identifikované. Existujúci členovia neustále pripomínali nováčikom riziká spojené s navrhovanými obchodmi a varovali, že každý, kto dá viac ako 2 % svojho celkového kapitálu do rizikového obchodu, robí chybu.

O GameStop s začalo diskutovať asi pred rokom. Ale v tom čase to bola iba obchodná príležitosť. O dopade na hedžové fondy, alebo o vojne s Wall Street sa nehovorilo. V januári 2021 som na základe diskusie na fóre kúpil 11 akcií GameStop, postupnými krokmi v rozmedzí od 80 USD do 350 USD (v priemere 200 USD) na základe vtedajších dostupných informácií. Koncom januára nastalo šialenstvo, keď členovia fóra hromadne nakupovali GameStop a ďalšie akcie, vrátane BlackBerry a kinematografickej skupiny AMC Entertainment, pomocou obchodných platforiem s nízkymi poplatkami, ako je Robinhood. Vychádzalo to z vedomia, že mnoho hedžových fondov sa výrazne usilovalo o to, aby tieto ceny akcií klesli (známe ako „krátke pozície“), a že ich zvýšenie by stálo veľkých investorov „majland“.





Fórum WallStreetBets sa rozrástlo exponenciálne. Počet členov je v súčasnosti okolo 8,4 milióna a stále rastie. Je takmer nemožné sledovať diskusiu alebo získať informácie, dokonca aj zakladatelia fóra sa sťažovali, že sú obeťou vlastného úspechu. Odozva obchodných aplikácií bola otázna. Buď prestali, alebo prísne obmedzili nákupy jednotlivých obchodníkov, pričom všetkým umožnili predávať, čím potlačili dopyt a cenu. A tieto obmedzenia sa vzťahovali iba na maloobchodníkov - nie na hedžové fondy.

Pobúrení retailoví investori podávajú proti spoločnosti Robinhood viac ako 30 hromadných žalôb a vo februári sa očakáva vypočutie amerických parlamentných výborov. Robinhood tvrdí, že dočasne zaviedol obmedzenia, zatiaľ čo získal ďalšie financovanie na pokrytie obrovského zvýšenia súm, ktoré zúčtovacie strediská požadovali na pokrytie obdobia do vyrovnania každého obchodu. Odvtedy spoločnosť získala od podporovateľov viac ako 3 miliardy USD a čiastočne zrušila obmedzenia.



Zdá sa, že nastáva širšia zmena. Za posledných pár týždňov väčšina z najrýchlejšie rastúcich komunít na Reddite súvisí s investíciami a obchodnými diskusiami. A tento trend sa šíri do celého sveta. Podobné fóra sa objavili aj vo Veľkej Británii, Európe a Malajzii.

Aj inštitucionálni investormi si začali uvedomovať, že používatelia sociálnych sietí, ktorí pracujú kolektívne, sú schopní odhaliť starostlivo ukryté informácie a šíriť ich ako blesk. Môže to tiež viesť k významným zmenám v postupoch riadenia a zverejňovania rizík, napríklad spoločnosť Citron, ktorá sa špecializuje na prijímanie krátkych pozícií, tvrdí, že už nebude svoj výskum zverejňovať.

Môže to zároveň znamenať, že viac ľudí sa v budúcnosti môže rozhodnúť riadiť svoje vlastné investície namiesto toho, aby platili štedré poplatky hedžovým fondom a iným finančným inštitúciám, aby to robili za nich. Tento jav spôsobil, že sa mladí ľudia začali oveľa viac zaujímať o fungovanie finančných trhov a fóra sociálnych médií a obchodovanie bez provízie by mohli vytvoriť novú generáciu investorov.

Táto demokratizácia kapitálových trhov môže byť riešením ľahostajného postoja bežnej populácie k úsporám a investíciám a zvráti dlhodobejší trend, ktorý existuje už viac ako tri desaťročia.





Pokiaľ ide o mňa a mojich 11 akcií GameStopu, v súčasnosti majú hodnotu výrazne nižšiu, ako čo som za ne zaplatil. Plánujem ich držať z dvoch dôvodov. Spoločnosť má teraz podporu 8,4 milióna členov WallStreetBets ako potenciálnych zákazníkov, z ktorých mnohí sú zároveň primárnymi zákazníkmi pre jej herné produkty. GameStop je v súčasnosti tiež uznávanou značkou medzi mladými používateľmi sociálnych médií po celom svete. Držte mi palce.

Autorom je Mohammad Rajjaque, programový riaditeľ oddelenia účtovníctva a finančného manažmentu University of Sheffield.