Nemecké regulačné orgány zhabali bitcoiny za 60 miliónov dolárov, ale nemajú heslo

dnes 9:27

Nemeckí prokurátori zaistili bitcoiny za viac ako 60 miliónov dolárov od „podvodníka“, ktorý si teraz odpykáva trest odňatia slobody, uviedla agentúra Reuters. Objavil sa však jeden závažný problém: nemajú heslo na prístup do bitcoinovej peňaženky a muž je už na slobode. Osoba, ktorej prokurátori údajne zaistili bitcoiny, podľa správy „zachováva mlčanlivosť“ po tom, čo bol odsúdený a musel do väzenia, ale trest si už odpykal. Prokurátor v meste Kempten uviedol, že polícia vynaložila veľké úsilie na získanie prístupu k 1700 bitcoinom, ale nesupela. „Opýtali sme sa ho, ale neodpovedal. Možno ho nevedel,“ uviedol prokurátor Sebastian Murer.



Muž, ktorý sa dopustil podvodu, bol odsúdený na viac ako dva roky za nabúranie sa do cudzích počítačov a ich použitie na ťažbu bitcoinov. Ale je možné , že „zabudol“ svoje heslo na prístup k 60 miliónom dolárov v bitcoinoch. Ako už väčšina bitcoinerov určite dobre vie, že mena je uložená v digitálnych peňaženkách, ktoré sú zabezpečené šifrovaním. Heslo je možné použiť ako dešifrovací kľúč na otvorenie a v prípade straty alebo zabudnutia hesla nie je možné peňaženku otvoriť.

Iróniou je, že keď muža posadili za mreže, jeho bitcoiny mali hodnotu podstatne nižšiu. Začiatkom roka 2018 sa bitcoin prvýkrát dostal nad 11 000 dolárov a odvtedy sa jeho hodnota viac ako strojnásobila.