Americký súd rozhodol v prospech Trumpových dovozných ciel na oceľ a hliník

dnes 14:01 -

Trump uvalil clá na dovoz ocele a hliníka z väčšiny krajín sveta, pričom clo na dovoz ocele bolo stanovené na 25 % a hliníka na 10 %. Ako vtedy uviedol, vysoký objem dovozu poškodzuje domácu produkciu, čo ohrozuje národnú bezpečnosť. Využil na to zákon o obchode z roku 1962, ktorého cieľom bolo chrániť americké firmy v období studenej vojny. Článok 232 tohto zákona umožňuje prezidentovi obmedziť dovoz tovarov, ktoré sú považované za hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Spoločnosť Universal Steel Products z New Jersey, ktorú zvýšené clá poškodili, v žalobe okrem iného uvádzala, že dovoz ocele nepredstavuje "bezprostrednú hrozbu" pre národnú bezpečnosť a Trump prekročil svoje právomoci, keď použil zákon na komodity ako oceľ a hliník. Súd so sídlom v New Yorku oznámil, že americké ministerstvo obchodu a prezident aplikovali zákon správne. Podľa súdu článok 232 dáva prezidentovi možnosť rozhodnúť sa, či konkrétny dovoz ohrozuje národnú bezpečnosť alebo nie.

Americký inštitút pre železo a oceľ (AISI), ktorý zastupuje oceliarske spoločnosti, rozhodnutie súdu privítal. Zároveň vyzval súčasného prezidenta Joea Bidena, aby clá ponechal v platnosti a neumožnil tak opätovný nadmerný dovoz zo zahraničia. Obávajú sa najmä dovozu ocele z Číny.

Biden tento týždeň naznačil, že clá pravdepodobne meniť nebude. V pondelok (1. 2.) zrušil výnimku z dovozného cla na hliník pre Spojené arabské emiráty (SAE), ktorým ju v posledný deň vo funkcii udelil Donald Trump. Ako Biden povedal, "ponechanie ciel na dovoz hliníka zo SAE je vzhľadom na naše národné záujmy nevyhnutné".