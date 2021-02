Amatérski investori opäť zaútočili, tentoraz na striebro. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Po zhodnotení dramaticky pokles

Amatéri opäť spájajú sily a cielene investujú s tým, že ak bude ich kapitál dostatočne veľký, dokážu pohnúť cenou. Nie je za tým vyhliadka dlhodobého zhodnotenia ani stávky na to, že striebro je teraz dobrá investícia. Je pravdepodobné, že malí investori tvrdo narazia. Trh so striebrom je omnoho väčší než jedna akcia GameStop, čo znamená, že pohnúť s cenou striebra je omnoho náročnejšie. Po zhodnotení viac ako 14 % nastal na ďalší deň pokles ceny striebra o takmer 12 %. Čiže rast bol už z väčšej časti vymazaný. Malí investori pravdepodobne nebudú mať v tomto prípade príliš veľký úspech. Touto skupinou a ich konaním sa už zaoberá Výbor pre cenné papiere v Spojených štátoch (SEC).

Návrat inflácie

Európska centrálna banka ešte na decembrovom zasadnutí naznačila, že očakáva postupný návrat inflácie. Bola však pripravená na to, že začiatok roka 2021 poznačí deflácia, teda že inflácia bude v negatívnom teritóriu. Opak je však pravdou. Januárový výsledok výraznejšie prekvapil. Jadrová inflácia poskočila z 0,2 % na 1,4 %, pričom odhad analytikov bol na úrovni 0,9 %. Jadrová inflácia je očistená od potravín a cien energií, čo sú najvolatilnejšie zložky spotrebného koša. Nie je teda obhájiteľné zdôvodňovať rast inflácie na základe rastu cien ropy alebo, že za to môže rast cien potravín. Ako hlavný dôvod tohto výsledku sa skloňuje DPH. Skončilo 6-mesačné zníženie DPH v Nemecku, ktoré malo dočasne podporiť spotrebu. Znížená DPH na 16 % a 5 %, platila len do konca roka. Aktuálne sa sadzby vrátili na pôvodných 19 % a 7 %. Rast inflácie niektorí pripisujú politike centrálnych bánk a tlačeniu peňazí, nemožno však povedať, že by sa vo väčšej miere rozbiehala inflačná špirála.

Rokovania o rozpočte aj oslavy lunárneho roka

Nový týždeň bude chudobný na makroekonomické výsledky. Za zmienku stojí rokovanie v USA, na ktorom sa pripravuje diskusia o budúcoročnom rozpočte. Očakáva sa aj schválenie implementačného programu pomoci pre nasledujúce mesiace. V Číne začnú oslavy nového lunárneho roka. Dôležité čísla o inflácii zverejnia v USA. Naznačia tempo obnovovania ekonomickej aktivity.



