Supermario: Európan, ktorý zachráni Taliansko

Matteo Renzi verí, že krajina bude vo „veľmi dobrých rukách“ po tom, čo bývalý šéf Európskej centrálnej banky prijal mandát pokúsiť sa zostaviť novú vládu. „Som veľmi šťastný, pretože dnes je Taliansko vo veľmi dobrých rukách," uviedol v stredu Renzi, líder strany Italia Viva a bývalý premiér, pre CNou Joumanna Bercetche. „Mario Draghi je Talian, ktorý zachránil euro. Teraz, si myslím, že bude Európanom, ktorý zachráni Taliansko,” dodal.

Posledná talianska politická kríza sa spustila, keď Renziho strana stiahla politickú podporu pre koaličnú vládu pod vedením Giuseppe Contého. Renzi nesúhlasil s plánom Contého, ako využiť budúce európske fondy. Tento krok znamenal, že kabinet prišiel o pracovnú väčšinu v parlamente, zákonodarcovia neboli schopní nájsť riešenie ani po niekoľkých dňoch rokovaní.

Renzi uviedol, že si bol vedomý, že niektorí budú pravdepodobne proti jeho rozhodnutiam, ktoré priniesli politickú neistotu v čase bezprecedentnej zdravotníckej a ekonomickej krízy. Uviedol však, že pandémia koronavírusu sa zhodovala s „neuveriteľnou šancou" pre Taliansko na zmenu.





Európske členské štáty majú dostať celkovo 750 miliárd eur na financovanie riešenia postpandemických ekonomických výziev. Na získanie týchto peňazí musí každý predložiť plán, ako ich bude investovať a ako zreformuje svoje hospodárstvo. Draghi, vedomý si mnohých výziev, ktorým čelí Taliansko, vyhlásil, že to bude „ťažké obdobie.“ Vo svojom prejave krátko po prijatí ponuky na zostavenie vlády načrtol priority novej administratívy. „Výzvy, ktorým čelíme, sa viažu na pandémiu, očkovaciu kampaň, hľadajú odpovede na každodenné problémy obyvateľov a opätovne naštartujú krajinu," uviedol.

Draghi ešte nemá podporu od väčšiny zákonodarcov, aby mohol viesť ďalší taliansky kabinet. Technokratické vlády však nie sú v Taliansku novinkou, od druhej svetovej vojny ich v tejto krajine mali viac ako 60.

Vláda vedená Draghim by sa vyhla potrebe predčasných volieb, čomu sa chce vyhnúť väčšina politikov hlavného prúdu. Ankety ukazujú, že protiimigračná strana Liga by vo voľbách získala najviac hlasov a mohla by potenciálne vytvoriť spojenectvo so stranou krajne pravicovými Bratmi Talianska. „Považujem za neprijateľné vyhlásiť predčasné voľby pred rokom 2023," uviedol Renzi.