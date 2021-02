Globálna letecká doprava sa minulý rok prepadla o 66 %

dnes 15:46 -

V decembri sa letecká doprava na domácich linkách znížila o 70 % a na medzinárodných o 85 %.

IATA pôvodne počítala s tým, že letecká doprava by sa v tomto roku mohla dostať približne na 50 % z predkoronového roku 2019. Vývoj však môže byť negatívnejší, varoval Pearce. Rizikom sú predovšetkým nové mutácie koronavírusu.

Na novú prognózu je ešte príliš skoro, ale podľa aktuálnych scenárov by počet osobokilometrov mohol tento rok dosiahnuť len 38 % z roku 2019. "To by ešte zhoršilo situáciu v už aj tak ťažkom roku," uviedol šéf IATA Alexandre de Juniac.

Minulý rok počet prepravených cestujúcich padol na 1,8 miliardy zo 4,5 miliardy v roku 2019, uviedla IATA už v decembri. To znamená, že pandémia zmazala viac než 15 rokov rastu počtu cestujúcich. Menej ľudí (1,7 miliardy) v globálnom meradle cestovalo lietadlom naposledy v roku 2003.