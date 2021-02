"Prvá pomoc" na podporu udržania pracovných miest sa opäť rozšíri

dnes 19:16 -

"Prvá pomoc" na podporu udržania pracovných miest a pre živnostníkov, ktorých postihla pandémia nového koronavírusu sa opäť zvýši a rozšíri. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v utorok odobril vládny kabinet.

Obdobie vyplácania príspevkov z podpornej schémy sa predĺži do 30. júna tohto roka. Rozšíri sa aj rozsah možných poberateľov zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Doteraz to bolo možné pre tých, ktorí si založili živnosť, alebo boli zamestnaní do 2. septembra 2020. Limit sa posunie na 1. februára 2021.

V rámci "Prvej pomoci++" budú príspevky vyššie. Pri opatreniach súvisiacich s poklesom tržieb bude maximálny príspevok pri poklese tržieb od 80 % a viac namiesto 810 eur mesačne až 870 eur. V opatreniach 1, 3A a 3B sa takisto zvyšuje preplácanie z 80 % celkovej ceny práce až na 100 % celkovej ceny práce na zamestnanca. Vybrané SZČO či jednoosobové s.r.o. budú môcť poberať namiesto 315 eur mesačne 360 eur.

Ďalšou zo zmien je možnosť prechodu z opatrenia 4A do opatrenia 2 za podmienky zaplatenia dobrovoľného poistenia za aspoň polovičku februára 2021 a následného trvania poistenia. Pomoc tak môže vzrásť z aktuálnych 315 eur na 870 eur.

Prvá pomoc pre SZČO napríklad pri poklese príjmov o 50 % sa zvýši na 600 eur, u zamestnanca s približnou priemernou hrubou mzdou 1000 eur na mesiac bude predstavovať 1082 eur.

"Predpokladané celkové odhadované výdavky na realizáciu projektu Prvá pomoc v mesiacoch marec 2020 až jún 2021 predstavujú 1.667.382.315 eur, čo znamená navýšenie oproti schválenému finančnému limitu 1,38 miliardy eur," dodali v materiáli.