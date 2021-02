Ceny domov v Číne vzrástli vlani takmer o 5 %, tento rok by sa rast mal spomaliť

dnes 16:16 -

Ceny domov v Číne vzrástli vlani takmer o 5 %. V raste by mali pokračovať aj tento rok, jeho tempo by sa však malo spomaliť. Predpokladajú to analytici oslovení agentúrou Reuters.

Čínsky trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami podporili v minulom roku nízke úrokové sadzby z hypoték, ako aj rozhodnutie vlády zmierniť niektoré obmedzenia pre kupcov. Podpora tohto sektora tak prispela k rýchlemu zotaveniu čínskej ekonomiky z dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Zotavenie sektora však opäť vyvolalo obavy z prípadných finančných rizík a Peking neskôr znovu pritvrdil pri investíciách do realitného trhu.

V roku 2020 sa ceny nehnuteľností v Číne zvýšili v priemere o 4,9 %, ukázali výpočty agentúry Reuters. Analytici, ktorých agentúra Reuters oslovila, očakávajú, že tento rok by rast mohol dosiahnuť 3,3 %, pričom rast by mali podporovať najmä veľké mestá.