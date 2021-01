Británia požiada o členstvo v obchodnom bloku CPTPP

dnes 1:31 -

Spojené kráľovstvo v rámci svojich pobrexitových plánov požiada o pripojenie k dohode o voľnom obchode v Tichomorí, ktorá sa nazýva Komplexná a progresívna dohoda pre transpacifické partnerstvo (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP). Oznámilo to britské ministerstvo pre medzinárodný obchod, uviedla v nedeľu agentúra AFP.

Ministerka obchodu Liz Trussová plánuje v pondelok oficiálne požiadať o pripojenie Spojeného kráľovstva k dohode, ktorú v roku 2018 podpísalo 11 krajín - Kanada, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Mexiko, Čile, Peru, Vietnam, Malajzia, Brunej a Singapur.

Očakáva sa, že rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a členmi CPTPP sa začnú tento rok, uviedlo ministerstvo.

"Bude to znamenať nižšie clá pre výrobcov automobilov a výrobcov whisky, lepší prístup pre našich vynikajúcich poskytovateľov služieb, zabezpečovanie kvalitných pracovných miest a väčšiu prosperitu ľudí tu, doma," vysvetlila Trussová.

"Rok po našom odchode z EÚ budujeme nové partnerstvá, ktoré prinesú obyvateľom Británie obrovské ekonomické výhody," reagoval britský premiér Boris Johnson.

CPTPP bola spustená v roku 2019 s cieľom odstrániť obchodné bariéry medzi 11 krajinami, ktoré zastupujú takmer 500 miliónov spotrebiteľov v ázijsko-tichomorskom regióne, s cieľom čeliť rastúcemu ekonomickému vplyvu Číny.

Spojené štáty, jeden z hlavných zástancov tichomorského bloku za bývalého prezidenta Baracka Obamu, vystúpili z partnerstva v roku 2017 počas vlády vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa, dodala AFP.