Seniori môžu ušetriť optimalizovaním svojich výdavkov

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 11:16 -

Seniori by mohli ušetriť napríklad pri bankových poplatkoch. "Overte si, aké bankové služby často využívate a či ich máte zahrnuté v pravidelnom mesačnom poplatku za vedenie účtu. Pri seniorských účtoch sú totiž niektoré bankové služby, napríklad výbery z bankomatu, prevody z účtu na účet či iné bežné služby spoplatnené nad rámec mesačného poplatku," upozornil Peter Gurecka z Partners Group SK. Radí tiež skontrolovať, za aké služby mobilného operátora platia seniori v mesačnom paušále a či v ňom nemajú zahrnuté aj služby, ktoré vôbec nevyužívajú. Môže ísť napríklad o zbytočne vysoký objem predplatených dát.



Výrazné úspory môže priniesť aj zmena bývania z väčšieho do menšieho domu alebo bytu. "Cieľom je zmena bydliska kvôli úspore nákladov na bývanie. Ide síce o jednu z najdrastickejších zmien, no zároveň aj o najvýraznejšiu úsporu pri mesačných nákladoch," vysvetlil odborník.



Pri sporení a finančnom plánovaní na dôchodku platia podľa neho rovnaké pravidlá ako počas aktívneho pracovného života. "Dôležité je nastaviť sa na pravidelný prevod vopred stanovenej pevnej sumy na sporenie, a to na začiatku každého mesiaca, respektíve po získaní dôchodku. V prípade mimoriadneho príjmu, akým je napríklad aj 13. dôchodok, je dobré využiť pravidlo 50 : 50, pri ktorom smerujete 50 % zo sumy do rezervy a 50 % môžete v prípade potreby minúť," priblížil Gurecka.



Optimálne je mať jeden účet založený primárne na sporenie do rezervy, ktoré slúži na neočakávané výdavky. Rezerva by mala byť v ideálnom prípade vo výške šesťnásobku mesačných výdavkov dôchodcu. "Druhý sporiaci účet je vyhradený na odkladanie peňazí na budúcoročné výdavky, teda na pokrytie narodeninových darov pre deti a vnúčatá, na vianočné výdavky alebo plánovanú dovolenku," doplnil odborník.