Nemecko má silu na mobilizáciu ďalšej pomoci firmám až do výšky 50 mld. eur

dnes 10:31 -

Nemecko má fiškálnu silu na mobilizáciu ďalšej štátnej pomoci až do výšky 50 miliárd eur pre firmy, ktoré zasiahla druhá blokáda na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Uviedol to vo štvrtok v parlamente minister hospodárstva Peter Altmaier.

Táto suma je nad rámec grantov, ktoré už boli vyplatené v hodnote zhruba 80 miliárd eur aj ďalších 23 miliárd eur v rámci systému ochrany pracovných miest kurzarbeit a programov viacročných stimulov v hodnote 130 miliárd eur, povedal Altmaier zákonodarcom.

Vláda kancelárky Angely Merkelovej od marca zaviedla bezprecedentné množstvo záchranných a stimulačných opatrení, ktoré v minulom roku pomohli zmierniť vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na najväčšiu európsku ekonomiku.

Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v roku 2020 znížil o 5 %, čo bolo menej, ako očakávaných 5,1 %, aj keď to bol najstrmší pokles od krízového roku 2009, keď sa HDP prepadol o rekordných 5,7 %, najviac v povojnovej histórii.

Vláda v Berlíne však v stredu (27. 1.) výrazne znížila prognózu rastu HDP v tomto roku na 3 % z pôvodne odhadovaných 4,4 % vlani na jeseň. Dôvodom je druhá blokáda.

Altmaier načrtol v parlamente obraz dvojrýchlostnej ekonomiky, v ktorej sa priemyslu darí, zatiaľ čo sektor služieb trpí pre obmedzenia zavedené začiatkom novembra a sprísnené v polovici decembra.