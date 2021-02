Technológie menia pracovný trh, ohrozené sú aj finančné profesie

Zdroj: theconversation

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:34 -

Finančný sektor nie je prvý, ktorý by technológie zmenili od základu. Za posledné dve desaťročia to boli cestovné kancelárie nahradené webmi, alebo taxikári nahradení zdieľanou jazdou. Rozdiel je však v tom, že účtovníctvo a financie sa považujú za elitné profesie. Tieto povolania sú dobre platené a vyžadujú si vysokú úroveň vzdelania a odbornej prípravy, čo vyvoláva otázky o tom, ako by mohli iné profesie prežiť v prípade technologického pokroku.

Prvá vec, ktorú musia profesie urobiť, je prehodnotiť svoju hodnotovú ponuku. Čo dokážu robiť ako ktokoľvek iný. Ako je možné odborné znalosti prebaliť, aby oslovili nových zákazníkov alebo aby vyvinuli nové druhy služieb. Napríklad, účtovníci si už dávno uvedomujú, že technológie im môžu vziať prácu. Niektorí naznačujú, že blockchain môže audit nahradiť úplne. Audítori však dokázali úspešne prebaliť svoje odborné znalosti a rozšíriť ich do nových oblastí, ako je vytváranie rebríčkov, či správy o udržateľnosti. Aby to bolo možné, museli prísť na to, čo sú silné stránky a ako je možné ich kombinovať s inými formami odborných znalostí a vytvoriť tak niečo nové. Napríklad v oblasti zabezpečenia udržateľnosti je to audit sociálnych, ekonomických a environmentálnych vlastností klienta. To by mohlo znamenať napríklad hodnotenie a overovanie hlásených emisií skleníkových plynov priemyselného zákazníka. Niektorí audítori si uvedomujú, že hoci nedisponujú vedeckým know-how na overovanie vedeckých poznatkov, ktoré stoja za správami o udržateľnosti, sú schopní zapojiť odborníkov z týchto oblastí, aby mohli spoločne vytvoriť novú obchodnú líniu.

Ale čo účtovníci, ako tí dokážu eliminovať hrozbu zo strany technológii? Technológia blockchain predstavuje jedinečnú výzvu, pretože bola navrhnutá na prekonanie tradičného finančného usporiadania. Kryptomena Bitcoin sa vytvára, distribuuje, obchoduje a ukladá pomocou blockchainu, čo je v podstate decentralizovaný systém účtov peer-to-peer, ktorý mení spôsob výmeny peňazí. V ostatnom čase sa zaviedlo nové použitie blockchainu pod pojmom decentralizované financie (tiež označované ako „DeFi“) finančné aplikácie, ktorých cieľom je vylúčiť tradičných finančných sprostredkovateľov, ako sú banky.

Hoci je pravdepodobné, že banky budú nahradené aplikáciami založenými na blockchaine, je to však nepravdepodobné v krátkodobom horizonte. Niekoľko bánk vyvinulo platformy, ktoré umožňujú svojim klientom obchodovať s kryptomenami ako Bitcoin, Ether alebo Ripple. Globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby J.P. Morgan vyvinula digitálnu mincu, ktorá poskytuje okamžité platby medzi inštitucionálnymi klientmi. To, že takáto vysoko postavená finančná inštitúcia prišla s produktmi založenými na blockchaine predstavuje náhly odklon od komentárov jej generálneho riaditeľa z roku 2017, keď označil bitcoin za podvod.

Táto zmena sentimentu odráža širší posun v postojoch regulačných orgánov a bankárov k kryptomenám - a v širšom zmysle blockchainu.





Bankári pochopili, že ​​technológia blockchain asi nezmizne, preto radšej hľadajú spôsoby, ako využiť svoj status dôveryhodných finančných maklérov na zabezpečenie dôvery zákazníkov, ktorí chcú experimentovať s kryptomenami. Rovnako ako účtovníci expandujúci do zabezpečenia udržateľnosti, aj bankári využívajú svoju najsilnejšiu výhodu - svoju povesť dôveryhodných sprostredkovateľov - na vytvorenie nového produktu pre digitálny vek.

Posun k poskytovaniu služieb v blockchainovom sektore si však vyžaduje vysoký stupeň zvyšovania kvalifikácie v oblasti informačných technológií. Vedecký výskum v oblasti auditu naznačuje, že mnoho odborníkov z finančného sektora sa nepúšťa do oslovovania nových klientov v blockchainovom sektore, pretože majú pocit, že im na to chýbajú technologické kompetencie. Doma sú v oblasti daní, finančného výkazníctva a auditu, nie kryptomien a s nimi spájaných technológií.

Realita je taká, že technológie ohrozujú všetky profesie a vyhliadky, že niektoré pracovné miesta zaniknú sú viac než pravdepodobné. Najlepším spôsobom, ako sa brániť, je zamerať sa na to, čo dokáže tá-ktorá profesia najlepšie, a ešte sa v tom zlepšovať.

Aj keď môže byť lákavé pokúsiť sa z finančných profesionálov urobiť vedeckých pracovníkov v oblasti dát, mohlo by to spôsobiť viac škody ako úžitku, pretože by to znížilo význam kľúčových oblastí odbornosti tejto profesie, čo ešte zvyšuje pravdepodobnosť, že sa z tejto profesie stane ohrozený druh. Namiesto toho sa finanční odborníci musia zamerať na hľadanie nových využití svojich schopností.