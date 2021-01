Januárové výpredaje: Niekedy sú zľavy iba návratom k priemernej trhovej cene

Zdroj: heureka

Foto: getty images

dnes 12:54 -

Od začiatku roka už prešlo niekoľko týždňov, čo znamená, že sezóna povianočných zliav sa pomaly chýli ku koncu. Slováci sa do e-shopov totiž vracajú už 25. decembra a to najmä tí, ktorí pod stromčekmi našli darčekové poukážky. „Druhá vlna nárastu záujmu o novoročné nákupy prichádza v prvom januárovom týždni, kedy mnohí po dovolenke znova otvoria notebooky a pustia sa do práce,“ informuje Tomáš Braverman, šéf nákupného radcu Heureka.

Ako vždy počas obdobia zliav, aj teraz si treba dávať pozor na zľavy, ktoré sa zdajú až príliš dobré. Rôzni predajcovia totiž zvyknú umelo nafukovať výšky zliav s cieľom nalákať zákazníkov. Priemerná výška skutočných zliav sa pohybuje okolo 18 %, takže niektoré sľubované fantastické zľavy nemusia byť vôbec výhodné. „Niekedy sú zľavnené ceny iba návratom k priemernej trhovej cene. Celoročný vývoj a porovnanie cien preto uvádzame v podobe grafickej krivky pri každom produkte. Kontrola ceny môže ušetriť nemalé peniaze,“ radí Bravermann.

V on-line obchodoch sa v súčasnosti darí najmä elektronike. Napríklad za posledné tri mesiace bola známa herná konzola jedným z najvyhľadávanejších výrazov na Heureke a inak tomu nebude ani začiatkom roka 2021. Populárne sú aj notebooky či počítačové komponenty. Do popredia sa znova dostávajú aj činky či bežiace pásy. „Ich rastúca popularita je pravdepodobne spôsobená kombináciou novoročných predsavzatí a toho, že ľudia sú znova nútení tráviť viac času doma,“ vysvetľuje Tomáš Braverman.

Netreba zabúdať, že z dôvodu zatvorených obchodov v súčasnosti nápor na e-shopy a kuriérske spoločnosti enormný. Čakacie lehoty na doručenie objednaného tovaru sa tak môžu predlžovať.