Von der Leyenová vyzvala USA na spoluprácu pri regulácii technologických firiem

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala v utorok USA a prezidenta Joe Bidena, aby s Bruselom spolupracovali na regulácii technologických gigantov.

„Spoločne by sme mohli vytvoriť súbor pravidiel digitálnej ekonomiky, ktorý by platil na celom svete: od ochrany údajov a súkromia po bezpečnosť kritickej infraštruktúry,“ uviedla vo virtuálnom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF), ktorý sa tento rok pre pandémiu ochorenia COVID-19 koná on-line namiesto osobného stretnutia popredných politikov a podnikateľov vo švajčiarskom Davose.

Súbor pravidiel by podľa nej mal byť založený na spoločných hodnotách, ako sú ľudské práva a pluralizmus, inklúzia a ochrana súkromia.

EÚ v decembri predstavila návrh legislatívy zameranej na obmedzenie sily internetových gigantov, ktorá by mohla otriasť spôsobom, akým môžu tieto spoločnosti fungovať v európskom bloku.

Tento krok Bruselu prichádza v čase, keď veľké technologické spoločnosti čelia čoraz väčšej kontrole na celom svete, a to aj v Spojených štátoch, kde už tiež protimonopolné úrady preverujú Google a Facebook.

Regulačné orgány na celom svete sa snažia udržať na uzde schopnosť firiem dominovať na trhoch a usilujú sa o to, aby boli viac zodpovedné za obsah zverejňovaný on-line.

„Podnikateľský model on-line platforiem má vplyv nielen na slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž, ale aj na naše demokracie, našu bezpečnosť a kvalitu našich informácií,“ upozornila von der Leyenová. „Preto musíme skrotiť túto obrovskú moc veľkých digitálnych spoločností.“

Poznamenala tiež, že útok na americký Kapitol 6. januára zvýraznil „temnejšie stránky digitálneho sveta“ pri šírení nenávistných prejavov a dezinformácií.

Trvá však na tom, že by mali existovať právne predpisy upravujúce otázky slobody prejavu on-line, pričom ich regulácia by nemala byť ponechaná na technologické firmy.

„Bez ohľadu na to, aké mohlo byť pre Twitter lákavé vypnúť účet prezidenta Donalda Trumpa, také vážne zasahovanie do slobody prejavu by nemalo vychádzať iba z pravidiel firmy,“ uviedla šéfka EÚ. „Pre takéto ďalekosiahle rozhodnutia musí existovať právny rámec,“ dodala.

Na virtuálnom WEF sa zúčastňuje približne 2000 politických a podnikateľských lídrov, ktorí diskutujú o výzvach tohto roka.