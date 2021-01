Rakúsko navýšilo rozpočet pre kurzarbeit o dve miliardy eur

dnes 12:46 -

Okrem toho je na úrade práce Arbeitsmarktservice (AMS) evidovaných celkovo 534.256 nezamestnaných alebo ľudí v procese preškoľovania. To je o 744 viac než pred týždňom a o 113.000 viac než v rovnakom období minulého roka.

Rakúske firmy doteraz požiadali o príspevok na kurzarbeit vo výške 10,4 miliardy eur a AMS vyplatil 5,8 miliardy eur. "V časoch krízy je naším jasným cieľom zabezpečiť pracovné miesta prostredníctvom režimu kurzarbeit, a to sa nám aj darí," cituje agentúra APA ministra práce Martina Kochera. "Pre následné zotavenie bude rozhodujúce, aby sme tento čas dobre využili na ďalšie vzdelávanie a kvalifikáciu," dodal minister.

Koronakríza doteraz najťažšie postihla turistický ruch, gastronómiu, obchody, dopravné firmy a profesie vyžadujúci úzky fyzický kontakt. "V Rakúsku sa proti ekonomickým dôsledkom pandémie posilňujeme najväčším podporným balíkom v rámci EÚ, aby sme firmy čo najlepšie previedli cez krízu a zachovali čo najviac pracovných miest," povedal minister financií Gernot Blümel. Poukázal pritom na štúdiu inštitútu IHS, podľa ktorej žiadna iná členská krajina Európskej únie nemá väčšie opatrenia na záchranu zdravia a pracovných miest než Rakúsko. Podľa ministerstva financií Rakúsko doteraz prostredníctvom rôznych druhov podpory vyplatilo alebo záväzne prisľúbilo pomoc vo výške zhruba 31 miliárd eur.

Ďalším typom pomoci je investičná prémia, pre ktorú ministerstvo hospodárstva registruje približne 85.000 žiadostí. Podľa ministerky Margarete Schramböckovej je k dispozícii 2,8 miliardy eur, ktoré majú vyvolať následné investície v objeme 30 miliárd eur. Zhruba polovica všetkých žiadostí sa týka oblastí digitalizácie a udržateľnosti. Firmy môžu podať žiadosti do 28. februára.