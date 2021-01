Trh v roku 2021: Ekonomika silnie, akcie strácajú

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:14 -

Trhom v minulom roku pomáhali podľa stratéga tri hlavné faktory. Po prvé to bola stimulácia, po druhé prudko vzrástli úspory bohatších ľudí, ktorí ich sčasti použili aj na investície do akcií. A po tretie trh vnímal pandémiu a následný ekonomický útlm podobne ako prírodnú katastrofu, situáciu aká nastane napríklad po pustošení hurikánu. Ako jednorazový šok, ktorý sa rýchlo preženie a ekonomika sa rovnako rýchlo pozviecha.

Tento rok to už ale môže byť inak. Ekonomike sa darí relatívne dobre, ale to už trh v cenách akcií odráža. K tomu sa znížila miera úspor a v neposlednom rade môže dôjsť k rastu dlhodobých sadzieb a s tým všetkým by trh mohol mať nemalé problémy. Hospodárstvo by tak síce mohlo prekvapiť silou svojho oživenia, ale to neznamená, že akcie musia aj naďalej posilňovať. Trhy hľadia niekoľko mesiacov dopredu, do obdobia, keď už dôjde k otváraniu ekonomiky. „Výrobný sektor si vedie dobre a to isté by v prípade otvorenia ekonomiky platilo o službách, pretože spotrebiteľ bude mať vo vrecku peniaze zo stimulačného plánu,“ hovorí Victoria Fernandezová z Crossmark Global Investments pre CNBC. Ak fundament nebude tak silný, ako teraz trhy čakajú, môžu akcie o niekoľko percentuálnych bodov oslabiť. Tento pokles Fernandezová vníma ako príležitosť na nákup. Crossmark Global Investments podľa jej slov nakupuje cyklické tituly aj niektoré finančné akcie, ale nezanevrela ani na rastový segment trhu. A potenciál by mohol byť takisto u stavebných firiem aj preto, že existuje znateľná neuspokojený dopyt po bývaní a ľudia "kupujú domy bez toho, aby si ich pozreli".

Ruchir Sharma, hlavný globálny stratég Morgan Stanley Investment Management, očakáva inflačné prekvapenie. Predpovedí ohľadom vývoja inflácie už bol celý rad, ale k rastu nikdy nedošlo. Sharma si je vedomý, že najlepším spôsobom, ako sa za posledných desať rokov zosmiešniť, bolo predpovedať vyššiu infláciu, ale teraz je na to podľa neho dôvod. V bankovom systéme sa nachádza obrovské množstvo likvidity a tento systém pritom nemá žiadne vážnejšie problémy a je v "pomerne slušnom stave". Inflačné tlaky by popri tom mohli zdvíhať aj rastúce ceny komodít. Výsledkom by mohlo byť, že v druhej polovici tohto roka by sa inflácia dostane na dvojpercentný cieľ Fedu.