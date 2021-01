BIS vytvára eurový fond na investície do "zelených" cenných papierov

dnes 12:01 -

Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) vytvára druhý fond, ktorý umožní investície do "zelených" cenných papierov zameraných na ekologické účely. Po prvom fonde denominovanom v amerických dolároch bude nový fond v eurách a Európska centrálna banka (ECB) už avizovala, že chce do nového fondu investovať.

BIS uviedla, že obidva fondy budú spočiatku spravovať aktíva v celkovej hodnote zhruba dve miliardy dolárov (1,65 miliardy eur). Banka očakáva, že objem fondov časom výrazne stúpne. Fondy sú súčasťou ekologickej iniciatívy BIS, ktorá centrálnym bankám umožní zaradiť do svojho kapitálového manažmentu a rezerv ekologické projekty. Podľa agentúry DPA banka spravuje časť týchto rezerv centrálnych bánk.

Obidva fondy majú podporovať ekologické projekty, napríklad obnoviteľné zdroje alebo zvyšovanie energetickej efektívnosti. ECB oznámila, že do fondov presunie časť vlastných prostriedkov, čím chce prispieť k plneniu ekologických cieľov a spomaleniu klimatických zmien. ECB podľa vlastných údajov vlastní "zelené" cenné papiere v trhovej hodnote 20,8 miliardy eur.