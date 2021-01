Poradcovia z britského ministerstva odporúčajú firmám založiť spoločnosť v EÚ

dnes 12:46 -

Podľa britského denníka The Guardian došlo k nečakanej zmene v súčasnej brexitovej ságe, keď poradcovia z ministerstva pre medzinárodný obchod brexitom poškodeným firmám poradili, že najlepší spôsob, ako sa vyhnúť colným poplatkom a nadmernej byrokracii, je zaregistrovanie podnikov priamo na území EÚ. Ako uviedli šéfovia dvoch britských firiem, ktoré zaznamenali po 1. januári problémy, po tom, ako dostali takúto radu, plánujú v najbližších týždňoch založiť firmu v Holandsku. Rovnaký krok, teda založenie podniku v EÚ, chcú urobiť aj ďalší.

Andrew Moss zo spoločnosti Horizon Retail Marketing Solutions a Geoffrey Betts z firmy Stewart Superior uviedli, že poradca z ministerstva im potvrdil, že inú možnosť ako založiť firmu v EÚ v podstate nemajú. Podľa Mossa sa ukazuje, že brexit v skutočnosti nie je o návrate kontroly nad britskými záležitosťami z rúk Európskej únie do rúk Britov, ale skôr o tom, že na to, aby prežili, budú musieť do EÚ investovať.

Podobne sa vyjadril Simon Spurrell, spoluzakladateľ firmy na výrobu syrov Cheshire Cheese Company. Ako uviedla agentúra DPA, podľa Spurrella je to jediné riešenie, ak nechce dodávku produktov výrazne predražiť. Namiesto práce Britom dá teraz spoločnosť podľa všetkého prácu Francúzom a dane bude platiť v Európskej únii.