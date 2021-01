Prieskum: Počas pandémie sa stala automatizácia ešte dôležitejšou na udržanie a rozvíjanie podnikania

Zdroj: Deloitte

Foto: TASR/AP

dnes 11:36 -

Podľa globálneho prieskumu Deloitte, na ktorom sa zúčastnilo 441 vedúcich pracovníkov z 29 krajín vrátane Slovenska, sa traja zo štyroch respondentov (73 %) čoraz viac spolieha na automatizačné technológie, ako sú inteligentná automatizácia, strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka. Je to značný nárast oproti minuloročnému prieskumu, v ktorom takto reagovala menej ako polovica opýtaných (48 %). Rovnako narástol aj rozsah využitia automatizačných technológií v rámci spoločností. Z prieskumu vyplýva, že v 13 % spoločností bolo implementovaných viac ako 50 procesných automatizácií. Na porovnanie, v roku 2018 to boli iba 4 %.

Počet spoločností, v ktorých využívanie procesnej automatizácie výrazne narástlo, sa za dva roky strojnásobil. Počas krízy v dôsledku pandémie umožnili automatizované procesy mnohým spoločnostiam zvýšiť ich efektivitu a produktivitu. Z globálneho hľadiska sa teda aj kvôli pandémii COVID-19 stala automatizácia ešte dôležitejšou na udržanie a rozvíjanie podnikania spoločností.

Používanie automatizačných technológií má okrem zvýšenia produktivity aj iné ekonomické výhody. Zníženie nákladov pomocou inteligentnej automatizácie dosahuje v priemere 24 %, navýšenie rastu predaja v priemere 9 %. Návratnosť investícií sa dosahuje v priemere za menej než 11 mesiacov od dátumu implementácie.

Trend automatizácie procesov

Zďaleka najpopulárnejšou automatizačnou technológiou v súčasnosti je robotická automatizácia procesov (RPA). Túto technológiu už implementovalo 78 % manažérov a ďalších 16 % tak plánuje urobiť v nasledujúcich troch rokoch. Do roku 2023 by malo túto technológiu používať viac ako deväť z desiatich opýtaných spoločností.

S cieľom zvýšiť efektivitu sa spoločnosti čoraz viac zameriavajú aj na ďalšie oblasti, v ktorých je možné využiť automatizačné procesy, ako sú riadenie podnikových procesov (BPM), monitorovanie procesov a tzv. ťažba dát (data mining), ako aj využitie umelej inteligencie v kombinácii s dátovou analytikou.

Zosúladenie ambícií so skutočnosťou

Práve kombinácia rôznych technológií sa považuje z pohľadu automatizácie vyspelých spoločností za kľúčovú. Kombinácia robotických nástrojov založených na pravidlách a rôznorodosti umelej inteligencie schopnej rozumieť, učiť sa a rozhodovať sa stane v dohľadnej dobe bežnou praxou u väčšiny opýtaných (85 %).

Rozdiel medzi spoločnosťami, ktoré „iba“ pilotujú automatizáciu (1 – 10 procesov), a tými, ktoré ju implementujú (11 – 50 procesov), resp. už intenzívne zdokonaľujú (51+ procesov), je citeľný. Je preto pravdepodobné, že tí skúsenejší rýchlejšie zapracujú zmeny, ktoré dokážu zlepšiť výnosy z automatizácie. Na druhej strane je pre organizácie v pilotnej fáze typické, že automatizujú procesy s menšími zmenami. Naopak, najpokročilejšie organizácie už prechádzajú od tradičného prístupu postupného zlepšovania svojich existujúcich procesov na komplexný procesný re-dizajn.

Kritická transformácia

Na úspešné integrovanie inteligentnej automatizácie je potrebné, aby si spoločnosť uvedomila jej nevyhnutnosť. Proces sa začína vedomým výberom cieľov na základe individuálnych možností spoločnosti. Z definovaných dosiahnuteľných cieľov sa následne vytvorí realistická stratégia. Z prieskumu Deloitte však vyplýva, že iba necelá štvrtina respondentov si pred zavádzaním inteligentnej automatizácie procesov vypracovala potrebnú celopodnikovú stratégiu.

Prieskum Deloitte dokazuje, že organizácie urobili významný pokrok v novom svete rozšírenej inteligentnej automatizácie. Poukazuje však aj na to, že zavedenie procesov nezaručuje pridanú hodnotu. Tí, ktorí vidia najväčšie výhody v automatizácii, sa zapájajú do celofiremnej transformácie, do vytvorenia stratégie so zreteľom na ľudí a s výhľadom do budúcnosti.